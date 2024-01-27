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中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

世界新聞網／輯
一名中國籍25歲女教師23日晚間在夏威夷檀香山市區街道遭一名男子朝臉部潑灑不明化學液體，重傷住進加護病房，目前警方已逮捕29歲嫌犯。（取材自夏威夷檀香山警察局網站）
一名中國籍25歲女教師23日晚間在夏威夷檀香山市區街道遭一名男子朝臉部潑灑不明化學液體，重傷住進加護病房，目前警方已逮捕29歲嫌犯。（取材自夏威夷檀香山警察局網站）

一名前往夏威夷檀香山參與國際交流計畫的中國籍25歲女教師，23日晚間在市區街道遭一名男子朝臉部潑灑不明化學液體，造成臉部與上半身嚴重灼傷，住進加護病房。警方25日表示，該名男子已被逮補，將依「二級謀殺未遂」罪名，向檢方提出指控。

根據中國媒體「紅星新聞」報導，嫌犯名為塞巴斯蒂安·馬赫萬，現年29歲，是薩摩亞人。

被潑化學液體中國女老師臉部、喉嚨、肺部等身體部位被燒傷，夏威夷中華總商會在籌款網站「GoFundMe」上發起籌款，籌款目標為5萬元。

夏威夷中華總商會在籌款網站「GoFundMe」上發起了籌款。（網頁截圖）
夏威夷中華總商會在籌款網站「GoFundMe」上發起了籌款。（網頁截圖）

夏威夷中華總商會執行副會長張聖日稱，女師的父母還在中國，「她是山東人，家庭條件也不是特別好，我們部分籌款款項將用於支付她父母來這邊（美國）看望女兒的費用。」

張聖日稱，「GoFundMe」為她發起的籌款，每一分錢都會用在她未來復健的醫療費用上，「未來可能涉及到整形等後期醫療費用，我們希望對她提供一些資金方面的支持。」

「她（受害者）的學校要去拉斯維加斯參加一個比較大型的會議，她可能是去（購物中心）採購一些東西，才在途中遭遇了不測。」張聖日稱，現在還不允許外界去探望受害者，所以自己不太清楚其特別準確的情況。但其補充稱，「她現在已經恢復意識，可以（與人）交流了。」

張聖日還補充稱，（商會）很多成員都認識她（受害者），很多成員的孩子都被她教過。「她是一個非常好、非常敬業的女孩子。」

一名中國籍25歲女教師23日晚間在夏威夷檀香山市區街道遭一名男子朝臉部潑灑不明化...
一名中國籍25歲女教師23日晚間在夏威夷檀香山市區街道遭一名男子朝臉部潑灑不明化學液體，重傷住進加護病房，目前警方已逮捕29歲嫌犯。該名男子在犯案後脫去衣物，騎著腳踏車逃離現場。（取材自夏威夷檀香山警察局網站）

➤➤➤當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

➤➤➤對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

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