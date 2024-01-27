中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款
一名前往夏威夷檀香山參與國際交流計畫的中國籍25歲女教師，23日晚間在市區街道遭一名男子朝臉部潑灑不明化學液體，造成臉部與上半身嚴重灼傷，住進加護病房。警方25日表示，該名男子已被逮補，將依「二級謀殺未遂」罪名，向檢方提出指控。
根據中國媒體「紅星新聞」報導，嫌犯名為塞巴斯蒂安·馬赫萬，現年29歲，是薩摩亞人。
被潑化學液體中國女老師臉部、喉嚨、肺部等身體部位被燒傷，夏威夷中華總商會在籌款網站「GoFundMe」上發起籌款，籌款目標為5萬元。
夏威夷中華總商會執行副會長張聖日稱，女師的父母還在中國，「她是山東人，家庭條件也不是特別好，我們部分籌款款項將用於支付她父母來這邊（美國）看望女兒的費用。」
張聖日稱，「GoFundMe」為她發起的籌款，每一分錢都會用在她未來復健的醫療費用上，「未來可能涉及到整形等後期醫療費用，我們希望對她提供一些資金方面的支持。」
「她（受害者）的學校要去拉斯維加斯參加一個比較大型的會議，她可能是去（購物中心）採購一些東西，才在途中遭遇了不測。」張聖日稱，現在還不允許外界去探望受害者，所以自己不太清楚其特別準確的情況。但其補充稱，「她現在已經恢復意識，可以（與人）交流了。」
張聖日還補充稱，（商會）很多成員都認識她（受害者），很多成員的孩子都被她教過。「她是一個非常好、非常敬業的女孩子。」
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