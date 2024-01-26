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對中國女子潑化學品嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

世界新聞網何卓賢／即時報導
當街朝中國籍女子潑化學物品嫌犯被捕。(截取自檀香山警局影片)
當街朝中國籍女子潑化學物品嫌犯被捕。(截取自檀香山警局影片)

23日晚，一名中國籍女教師在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，受傷嚴重，目前仍在接受治療。檀香山星廣報稱，嫌疑人是一名29歲男子，於25日晚9時左右遭到逮捕，被控二級謀殺未遂罪名。

這起事件發生在阿拉莫阿納中心（Ala Moana Center）的周二晚間9點15分左右，受害者是歐胡島瑪利諾學校（Maryknoll School）的客座中文教師，年僅25歲；據學校稱，這是她國際交換項目的第二年。案發時，她在百貨公司旁的Planet Fitness健身房附近散步，一名男子將液體潑到了她身上，導致她的皮膚被燒傷，衣服當場燒成碎片。

她當下立即跑到Planet Fitness裡求救，幫助她的目擊者桑德拉安（Sandra Ahn）受訪表示，她與朋友聽到尖叫聲於是上前查看，發現受害者的衣物已經破碎，「她看起來就像蠟燭在融化…她很痛苦，她在燃燒」。桑德拉安說，他們在等待救護人員時，把受害者帶去淋浴間洗澡，試著保持跟她對話以維持她的意識。被問及發生了什麼，受害者只記得，一個男子從車子裡向她丟東西，她沒看到對方的長相，也不知道為什麼要針對她。

化學物質導致女子臉部、手臂和上半身灼傷。她還誤吸入了一些化學物質，導致喉嚨和肺部受傷，程度嚴重。警方表示，目前仍未確定攻擊中使用的化學物質。

根據檀香山警方公布的嫌犯監視器影片和照片，嫌犯作案時穿著黑色連帽夾克、迷彩褲和白色口罩，但在犯案後卻脫下上衣，半身赤裸，被目擊騎著自行車離開。

口罩 夏威夷

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