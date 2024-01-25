當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷
據中國駐洛杉磯總領事館官方微信公眾號消息，1月23日晚，一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。
檀香山媒體報導，這起事件發生在阿拉莫阿納中心（Ala Moana Center）的周二晚間9點15分左右，受害者是歐胡島瑪利諾學校（Maryknoll School）的客座中文教師，年僅25歲。案發時，她在百貨公司旁的Planet Fitness附近散步，一名男子將液體潑到了她身上，導致她的皮膚和衣服被燒傷。她跑到Planet Fitness求救，當時她向目擊者表示，不知道是誰向她潑了液體，也不知道是什麼液體。
化學物質導致女子臉部、手臂和上半身灼傷。她還誤吸入了一些化學物質，導致喉嚨和肺部受傷。警方表示，目前仍未確定攻擊中使用的化學物質。目前警方也還未逮捕任何人，也尚未釐清攻擊的可能動機。
影音來源：KHON2 News
據檀香山星廣報報導，檀香山警方今天公布了嫌犯的監視器影片和照片。警方稱，嫌犯20多歲，身高約5英尺8英寸，體重160至180磅，中等身材，犯案時穿著黑色連帽夾克、迷彩褲和白色口罩。
▼警方公布的嫌疑犯畫面：
影音來源：Star-Advertiser
駐洛杉磯總領事館總領事郭少春第一時間向夏威夷州政府負責人提出交涉，對案件的發生表達高度關切，強烈譴責兇手殘忍不法行為，要求夏州政府全力協調救治受傷中國公民，敦促警方加緊偵辦案件，盡快將兇手繩之以法，並查明其作案動機。
總領館已派出工作組於24日緊急趕赴檀香山開展工作。目前，當地警方已進行立案，正在調查偵辦。
總領館提醒中國公民提高風險意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時撥打911報警（可要求中文服務）。如需領事保護與協助，請撥打外交部24小時全球領事保護與服務應急熱線：+86-10-12308，+86-10-65612308。駐洛杉磯總領館領事保護與協助電話：+1-213-8078052，電郵：[email protected]。
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