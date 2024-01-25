當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。警方公布嫌疑犯的監視器畫面。（取材自YouTube/Star-Advertiser）

據中國駐洛杉磯 總領事館官方微信 公眾號消息，1月23日晚，一名中國公民在夏威夷檀香山市區街道被潑化學液體，嚴重受傷，入院治療。

檀香山媒體報導，這起事件發生在阿拉莫阿納中心（Ala Moana Center）的周二晚間9點15分左右，受害者是歐胡島瑪利諾學校（Maryknoll School）的客座中文教師，年僅25歲。案發時，她在百貨公司旁的Planet Fitness附近散步，一名男子將液體潑到了她身上，導致她的皮膚和衣服被燒傷。她跑到Planet Fitness求救，當時她向目擊者表示，不知道是誰向她潑了液體，也不知道是什麼液體。

化學物質導致女子臉部、手臂和上半身灼傷。她還誤吸入了一些化學物質，導致喉嚨和肺部受傷。警方表示，目前仍未確定攻擊中使用的化學物質。目前警方也還未逮捕任何人，也尚未釐清攻擊的可能動機。

影音來源：KHON2 News

據檀香山星廣報報導，檀香山警方今天公布了嫌犯的監視器影片和照片。警方稱，嫌犯20多歲，身高約5英尺8英寸，體重160至180磅，中等身材，犯案時穿著黑色連帽夾克、迷彩褲和白色口罩。

▼警方公布的嫌疑犯畫面：

影音來源：Star-Advertiser

HPD releases additional video of Ala Moana attempted murder suspect https://t.co/qBMdwGkHjw #HonoluluPD #cchnl pic.twitter.com/zwDVte1XQs — Honolulu Police (@honolulupolice) 2024年1月26日

駐洛杉磯總領事館總領事郭少春第一時間向夏威夷州 政府負責人提出交涉，對案件的發生表達高度關切，強烈譴責兇手殘忍不法行為，要求夏州政府全力協調救治受傷中國公民，敦促警方加緊偵辦案件，盡快將兇手繩之以法，並查明其作案動機。

總領館已派出工作組於24日緊急趕赴檀香山開展工作。目前，當地警方已進行立案，正在調查偵辦。

總領館提醒中國公民提高風險意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時撥打911報警（可要求中文服務）。如需領事保護與協助，請撥打外交部24小時全球領事保護與服務應急熱線：+86-10-12308，+86-10-65612308。駐洛杉磯總領館領事保護與協助電話：+1-213-8078052，電郵：[email protected]。