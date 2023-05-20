低碳飲食治糖尿病？有可能但待觀察

糖尿病困擾許多病人已久，最新研究顯示低碳飲食有解緩的跡象。（截至Unsplash）

第二型糖尿病 作為許多國人常患疾病之一，對於許多家屬、患者本身都是極其煎熬，但根據近期最新研究顯明，低碳水化合物飲食將可以有效控制患者血糖 ，甚至有停藥的可能性。對此研究，許多知名醫療中心專家紛紛表示，有可能性，但需觀察。

近期由英國諾伍德外科（Norwood Surgery）安文（David Unwin） 博士，發表於BMJ Nutrition, Prevention & Health上的研究表明，低碳水化合物飲食將可以有效控制糖尿病患者的血糖，並在研究期間，邀請多位第二型糖尿病患者參與實驗，證實有效解緩。

對此結果，新澤西州（New Jersey）蒂內克（Teaneck）聖名醫療中心（Holy Name Medical Center）內分泌服務醫學 主任埃克曼（Ari Eckman）博士也表示，這項研究將可造福許多第二型糖尿病患者，並幫助他們成功擺脫終身藥物治療的窘境，也給患者一個未來藍圖，讓他們了解通過飲食就能成功控制糖尿病，希望未來可以看到更進一步的研究結果。

第二型糖尿病在醫學界中，普遍被認為是無法治癒的終生疾病。但近期隨著越來越多的研究顯示，達到長期緩解的可能性並非不可能。患者的數據顯示只需三個月未服用藥物，就能自行回覆至低於48毫摩爾或6.5%和一定的血糖水平。 儘管如此，仍有許多患者仍因控制不佳，無法達到一定的血糖控制。

現今約80-90%的第二型糖尿病患者都有超重或肥胖問題，根據研究顯明，其中大多數的患者都能靠減少熱量攝入，通過降低肝臟脂肪水平和改善胰腺 β 細胞的功能來誘導 第二型糖尿病緩解。 因此採用一定的飲食管理可以幫助第二型糖尿病患者獲得緩解的說法有一定準確性。但以往都因各類飲食法的有效性存在相互矛盾的證據，讓學者不敢輕易斷言哪類飲食最能有效緩解。

為了找出有效解緩糖尿病的飲食法，安文評估過去八年內所有英國的臨床數據後，邀請186名臨床第二型糖尿病患者，共實驗33個月來證實療效成果。期間臨床醫生定時建議患者如何識別和避免觸發食物、邀請患者參加一對一諮詢、及低碳飲食備餐小組會議等課程。

研究結束後，安文發現參與實驗者平均下降約10 公斤（22磅），約有97% 的患者在實驗期間HbA1c血糖值水平顯著下降、而平均血壓、甘油三酯水平和低密度脂蛋白膽固醇等也一同下降。約51%（94位）患者的病情更是達到持續緩解，三個月內的平均HbA1c血糖值都低於48毫摩爾。

數據顯示， 患者確診後的第一年內採用低碳水化合物飲食，有77% 達到長期性緩解，相比確診後1-5年和15年以上採用低碳水化合物飲食的患者，分別有35%和20%獲得緩解，數據有顯著的差異。儘管如此，安文也坦承，藥物治療對於患病期較長的患者會更有效及必要。

安文也指出，儘管實驗看似非常有效，但結果也有一定的偏差風險。而內分泌學家亞達（Srujana Yada ）博士則表示，這項研究本質上是觀察性的，在沒有對照組的情況下，很難真正了解是否低碳水化合物飲食優於其他飲食的結論。