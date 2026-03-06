憂成本上升 全美豆農籲勿再對農產品加徵關稅

喬治亞州和全美各地的大豆農民敦請總統川普避免對農業相關產品加徵更多關稅。(美聯社)

喬治亞州和全美各地的大豆農民，籲請總統川普 避免對農業相關產品加徵更多關稅 ，此前美國最高法院駁回了川普所提出的10%全球進口關稅。

化肥、種子、殺蟲劑和拖拉機只是農民經常購買眾多商品中的一小部分，而這些商品在川普的貿易政策下價格上漲。

農民摩爾(Andrew Moore)是喬州和佛羅里達州美國大豆協會(American Soybean Association, ASA)的董事會成員。他表示，去年2月至10月，農民繳納了近10億元的關稅，「其中，2.73億元來自化學品，5.3億來自農業機械，1.1億來自化肥，4400萬元來自種子。」

這位豆農表示，同業們對法院的裁決感到「如釋重負」。

摩爾表示，農民需要穩定的投入成本才能保持競爭力，但由於川普威脅要將全球關稅提高到15%，農民仍處於不確定狀態。

他說，「IEPA關稅大幅增加了關鍵農業相關品的進口成本。我們的許多業務都在喬州及其周邊各州。因此我們最大的不確定性在於『我們的原物料、產品、農產品進口情況會如何？(全球關稅)是10%嗎？明天會不會漲到20%？』」

針對最高法院就關稅及相關規定之前作出的裁決，美國大豆協會(ASA)主席、俄亥俄州 農民梅茨格(Scott Metzger)發表聲明指，「過去一年，由於關稅的影響，大豆農民的投入成本不斷上漲，最高法院的這起案件一直備受豆農的關注。美國大豆種植戶依賴進口化肥、種子、農藥和農業設備等關鍵農具。」

聲明提到，「展望未來，確定性和能夠可靠進入市場對於美國大豆保持全球競爭力至關重要。由於農民面臨成本與價格的雙重壓力，且農業投入成本居高不下，我們呼籲總統不要動用其他權力對農業相關產品徵收關稅。期待與川普政府和國會合作，加強市場機會，並為子孫後代打造穩定的農業經濟。」