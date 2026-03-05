強化移民執法 喬州將建2座ICE拘留中心引發爭議

美國國土安全部(DHS)證實，日前已在喬州霍爾郡(Hall County)奧克伍德市(Oakwood)購地，將興建新的移民拘留設施。根據2月18日的交易文件，DHS以逾6800萬元，向CRP/AI Oakwood Owner, LLC購入該土地。

針對外界質疑，DHS澄清，所購建物與土地將用於拘留設施「並非倉庫」。隸屬DHS的移民執法局(ICE)表示，新設施預計可創造1520個就業機會，帶來逾3430萬元稅收，並為國內生產總值貢獻1592億元。ICE發言人稱，相關經濟效益尚未計入「將罪犯自街頭移除、提升社區安全」的附加價值。ICE並稱，購地前已完成社區影響評估與盡職調查，確保不影響當地公用設施。

此案是喬州兩項ICE新設施計畫之一。另一座位於Social Circle的拘留中心，被DHS定位為全美八座「巨型中心」(mega center)之一，屬於整合式「中心輻射」(hub and spoke)全國拘留網絡核心。文件顯示，該「拘留設施重組計畫」(Detention Reengineering Initiative)預計於2026財年結束前實施，容量可達7500至1萬人，最快5至6月開始接收被拘留者。

然而，Social Circle市府指出，ICE尚未充分說明基礎設施配套。市府目前汙水處理量每日66萬加侖，但DHS估算新設施需求略高於每日100萬加侖。市府直言「無法承受如此龐大的成長需求」。

上述興建計畫也掀起政治波瀾。喬州州參議員霍華德(Jaha Howard)提出第517號法案，擬於2026年7月至2028年7月間暫停在喬州新設ICE拘留中心，並推動建立更具「尊嚴與公正」的長期規畫；另提第549號法案，禁止州內為ICE拘留中心提供資金支持。南富頓市議員威利斯(Helen Zenobia Willis)也提出決議，限制以倉庫改建拘留中心，並以5比2通過。

在川普政府強化移民執法背景下，DHS與ICE正於德州、亞利桑納州及喬州等地擴充拘留設施，相關計畫的經濟效益、社區衝擊與基礎建設負荷，持續引發地方政府與民選官員激辯。