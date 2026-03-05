台美企業亞城徵才 150人參與

台美企業徵才-亞特蘭大人才招聘會現場。(記者閻尚恩／攝影)

由北美洲台灣商會聯合總會及甘斯維爾台灣商會主辦，喬治亞州青商會協辦的「台美企業徵才」(Taiwan–U.S. Corporate Recruitment & Career Networking Event)活動，日前在亞特蘭大僑教中心舉辦。

會中邀請到富士康工業富聯(FII)、融程Winmate、廣達Quanta、宏遠紡織Everest Textile、J5create等多家台灣企業擺攤招攬人才。當天包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩、經濟組組長唐永興，以及亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮均出席活動，吸引近150人參加。

徵才活動開始由甘斯維爾商會會長劉紹鵬開場、依序由林主恩、閻樹榮致詞。接著，各企業介紹公司，並分享目前開放的徵才職缺與所需人才背景。

徵才職缺涵蓋多個不同的工作崗位，包括工程、製造、供應鏈、IT、營運、管理等多元職務，現場設置諮詢交流桌位，與亞特蘭大在職人士、應屆畢業生等各類人才，進行面對面交流、詢問職涯與求職相關問題，以及移民律師介紹各種移民簽證。

求職者諮詢交流。(記者閻尚恩／攝影)