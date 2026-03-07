守住一份不喧嘩的用心 撐起一間有溫度的餐廳 走進亞特蘭大88豆腐餐館 吃一頓老闆娘親手料理讓人安心的韓式美食

熱騰騰的部隊鍋開動啦！

乍暖還寒的3月天，應該人坐下來、慢慢吃完一頓飯。喬治亞州Duluth、特別是在Pleasant Hill路上亞裔餐館密集，88豆腐餐館在老闆娘有溫度的親手料理下，始終維持著一種不急不躁的節奏，用料理本身，陪伴願意停下腳步的人飽饗美食。

88 Tofu不是那種一走進去就令人目不暇給的餐廳。空間簡潔明亮，桌距寬敞，燈光柔和雅緻，空氣裡瀰漫的是湯氣與熟悉的香味。這樣的氛圍，讓人自然放慢速度，也提醒著——吃飯，本來就是一件需要被好好對待的事。

支撐這份節奏的，是每天站在廚房裡的老闆娘。

她不只是經營者，更是料理的完成者。從備料、調味、下鍋到最後端上桌，許多菜色都出自她的雙手。這份親力親為，並非刻意標榜，而是一種多年來養成的習慣。她相信，只有自己願意吃、也放心端給家人的料理，才適合端給客人。

也正因如此，88 Tofu的料理並不追求張揚。

豆腐煲溫潤而不單薄，湯頭清爽卻富有層次；石鍋拌飯上桌時仍保有熱度，鍋底的米香在拌開後慢慢散出；海鮮煎餅外層微酥、內裡柔軟，食材比例恰當，適合分著吃、慢慢嚐。這些菜色沒有過度的刺激，卻經得起時間與重複的品嚐。

許多熟客來到88 Tofu，其實並沒有固定的「必點」。

有時選擇一碗熱湯，有時點一道主食，有時只是想坐下來，搭配小菜安靜吃完一餐。因為在這裡，點一道主菜，桌上自然會端上多樣韓式小菜與雜糧鍋飯，份量恰到好處，不多不少，讓人吃得飽，也吃得舒服。

這樣的餐桌配置，對家庭客與年長顧客尤其友善。

口味不會過重，菜色選擇多元，能照顧到不同年齡與飲食習慣。若是親友同行，六人以上用餐，提前預約，可免費享用一份人氣海鮮煎餅，讓聚餐多一份分享的樂趣，也更顯主人的用心。這樣的安排，使88 Tofu成為不少家庭聚會與朋友餐敘時，安心又自然的選擇。

時間久了，人們開始記住的，不只是菜名。

而是那種「來過一次，就知道下次還會再來」的感覺。

那是一種不用多想、不必比較的安心——知道今天走進這裡，會好好吃完一頓飯，也會被妥善對待。

在廚房裡，老闆娘依舊按照自己的節奏工作。

她不急著追逐潮流，也不刻意改變料理原本的樣子。對她而言，能讓熟客持續回來、讓第一次來的客人吃得安心，就是最大的肯定。

如果你正在尋找一個地方，可以不用趕時間，可以慢慢喝完一碗湯，可以坐久一點，也不覺得不好意思，那麼，88 Tofu會是一個溫和而踏實的選擇。

有時候，一間餐廳能走得長遠，靠的不是聲量，而是每天在廚房裡，一道一道完成的料理，以及願意坐下來，好好吃飯的人。

88 Tofu 韓式豆腐專門店

地址：3675 Satellite Blvd #720, Duluth, GA 30096

電話：(470) 282-5182

營業時間：每日 11:00 AM – 10:00 PM（全年無休）。

歡迎內用・外帶・外送，Google、Yelp、Facebook、DoorDash、Postmates 留下好評可享95折。

現點現做的海鮮煎餅，外酥內軟，適合多人分享。6人以上同行，可享免費海鮮餅，人愈多可吃更多。(88Tofu提供)

88 Tofu主打健康又養生的韓式料理，其中招牌豆腐煲湯頭溫潤，深受顧客喜愛。(88 Tofu提供)

88 Tofu空間明亮舒適，設有室內與戶外座位，適合家人朋友聚餐。

高壓鍋烹煮的米飯掀開蓋子時飯香滿溢。