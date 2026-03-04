亞城華婦EB-5獲批准 市區街頭卻遭ICE抓捕

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
投資移民EB-5曾在中國相當風行，許多美國業者紛紛到中國舉行說明會。(美聯社)
一名持合法文件入境、投資移民(EB-5)申請已獲批准的中國籍婦女Mary(化名)，今年1月在亞特蘭大市區辦事時，突遭蒙面移民及海關執法局(ICE)人員逮捕，並被指控「非法入境」。儘管律師多次申請保釋與提出人身保護令(habeas corpus)，均因技術性理由遭拒。Mary已被關押超過一個月，其家庭生活陷入混亂。

親友表示，Mary早在2023年提交EB-5投資移民申請(I-526E)，並於同年持B-1/B-2簽證合法入境。其後遞交I-485身份調整及I-131申請，獲發提前離境許可(Advance Parole，I-512L)及有效工作證(EAD)。

2025年7月25日，Mary持有效I-512L文件，自亞特蘭大Hartsfield-Jackson機場入境，美國海關並在其文件上蓋章放行。

然而，今年1月14日下午2時許，Mary在亞城Midtown辦事途中，遭一名未表明身分的蒙面配槍人員攔查。她出示駕照與工卡後，仍被四名蒙面人員強行帶走。親友隨後攜帶其護照及載有入境章的提前離境許可前往拘留中心，但Mary未獲釋。她最初被關押於亞特蘭大ICE設施，後轉送至喬治亞州Lumpkin的Stewart拘留中心。

Mary向家人表示，對方未表明身份或出示證件即強行帶走她，令她極度恐懼。

ICE方面稱，Mary「涉嫌於2025年7月25日非法入境」。她的律師巴克斯特(Dustin Baxter)駁斥，指出Mary持有效Advance Parole入境，且此前從未非法滯留或違法。既然海關准其入境並蓋章確認，ICE的指控「自相矛盾」。

律師曾試圖為Mary申請保釋，但移民法官以法律技術性問題為由拒絕其保釋申請，指她不符合「入境外國人」(arriving alien)的保釋條件。之後，律師亦申請了人身保護令(habeas corpus)，並進行了第二次保釋聽證，但最終再次因法律技術性問題被駁回。目前，律師正根據Mary已獲批准的EB-5簽證和正待處理中的身分調整申請，為其申請永久居留(PR)身分。

親友表示，Mary已在喬州亞特蘭大市中心及Blue Ridge投資兩項商業項目，共投入約160萬美元，創造約20個就業機會，並持續繳稅與投資。她在瓊斯溪市(Johns Creek)購屋定居，從未有任何犯罪紀錄。

Mary是家中唯一主要照顧者與監護人。她被拘押後，12年級的長子被迫請假在家，照顧情緒大受影響的11歲弟弟，家庭陷入極大壓力。

親友質疑， 川普政府積極推動投資移民政策，甚至推出所謂「金卡」構想，但已合法投資、經海關核准入境者卻遭指為「非法入境」，令人難以理解。

目前Mary仍被拘押，案件仍待進一步司法程序釐清。

ICE 亞特蘭大

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

2026-03-03 09:29
