聯邦撥款削減 喬州多所大學面臨挑戰

過去一年，由於川普政府削減了包括美國國立衛生研究院(NIH)在內的聯邦衛生機構和資金，喬治亞州各大學數百萬元的聯邦研究撥款被終止或中斷。

NIH數據顯示，愛默蕾大學(Emory University)通常獲得的NIH撥款比喬州 其他任何大學都多，其次是喬治亞大學(UGA)、奧古斯塔大學(Augusta University)、喬治亞理工學院(Georgia Tech)等。

愛默蕾大學的官員表示，「去年，愛默蕾大學投入了超過3億元的自有資金，其中包括捐贈者指定用於研究活動的捐贈基金，用於科研事業並擴大了內部資助計畫，以支持那些撥款被終止的研究人員。」

發言人稱，但這些舉措仍無法完全取代聯邦撥款，尤其今年的聯邦撥款比去年減少了15%。

川普政府在過去一年中終止了愛默蕾大學100多項聯邦撥款，其中包括一些由合作研究機構領導的計畫。聲明稱，在被取消的撥款中，有20項後來恢復了。

在喬州2025年被終止的17項大學NIH撥款中，至少有兩項可能恢復。

其中一項是喬治亞理工一項正在進行的早期胰腺癌生物標記(biomarkers)研究，預計剩餘資金為31萬5420元。另一筆撥款用於「節儉科學學院」(Frugal Science Academy)，這是一個針對幼兒園至12年級學生的教育計畫，「旨在幫助喬州農村學校中代表性不足的少數族裔學生和教師參與合成生物學研究。

聯邦撥款一直是美國生物醫學研究的最大資金來源。

川普政府近期提議將NIH的預算削減近40%，從445億元降至275億元。

政府在一份預算文件中表示，未來將專注於NIH開展具影響力科學研究的使命，並加大安全措施的投入，以確保外國敵對勢力不會竊取我們的知識產權或對生物醫學研究施加不當影響。