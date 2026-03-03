我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

聯邦撥款削減 喬州多所大學面臨挑戰

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

過去一年，由於川普政府削減了包括美國國立衛生研究院(NIH)在內的聯邦衛生機構和資金，喬治亞州各大學數百萬元的聯邦研究撥款被終止或中斷。

NIH數據顯示，愛默蕾大學(Emory University)通常獲得的NIH撥款比喬州其他任何大學都多，其次是喬治亞大學(UGA)、奧古斯塔大學(Augusta University)、喬治亞理工學院(Georgia Tech)等。

愛默蕾大學的官員表示，「去年，愛默蕾大學投入了超過3億元的自有資金，其中包括捐贈者指定用於研究活動的捐贈基金，用於科研事業並擴大了內部資助計畫，以支持那些撥款被終止的研究人員。」

發言人稱，但這些舉措仍無法完全取代聯邦撥款，尤其今年的聯邦撥款比去年減少了15%。

川普政府在過去一年中終止了愛默蕾大學100多項聯邦撥款，其中包括一些由合作研究機構領導的計畫。聲明稱，在被取消的撥款中，有20項後來恢復了。

在喬州2025年被終止的17項大學NIH撥款中，至少有兩項可能恢復。

其中一項是喬治亞理工一項正在進行的早期胰腺癌生物標記(biomarkers)研究，預計剩餘資金為31萬5420元。另一筆撥款用於「節儉科學學院」(Frugal Science Academy)，這是一個針對幼兒園至12年級學生的教育計畫，「旨在幫助喬州農村學校中代表性不足的少數族裔學生和教師參與合成生物學研究。

聯邦撥款一直是美國生物醫學研究的最大資金來源。

川普政府近期提議將NIH的預算削減近40%，從445億元降至275億元。

政府在一份預算文件中表示，未來將專注於NIH開展具影響力科學研究的使命，並加大安全措施的投入，以確保外國敵對勢力不會竊取我們的知識產權或對生物醫學研究施加不當影響。

世報陪您半世紀

喬州

上一則

逾千鳥類病死 新州關閉公園防禽流感

下一則

因應中東緊張情勢升高 大華府強化警戒

延伸閱讀

各州配合白卡新規 須先花10億元更新系統、增加人手

各州配合白卡新規 須先花10億元更新系統、增加人手
范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費
這兩年校園親抗議活動期間營造反猶太環境 司法部控告洛杉磯加大

這兩年校園親抗議活動期間營造反猶太環境 司法部控告洛杉磯加大
新州2027會計年預算 面臨4定時炸彈

新州2027會計年預算 面臨4定時炸彈

熱門新聞

麻州波士頓遭遇冬季暴風雪襲擊，由於洛根國際機的大多數航班已被取消，達美航空(Delta)航廈旅客寥寥無幾。(路透)

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情

2026-02-23 12:25
波士頓房屋1月份平均上市36天就成交。(路透)

波士頓房市熱絡 上市「一眨眼就消失」44％在2周內賣出

2026-03-02 16:09
費城街道清潔局表示，掃雪團隊已經開始清除積雪，如有緊急狀況可撥打(215)685-6300按1求助。(費城市府街道清潔局臉書)

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

2026-02-23 09:28

賓州10萬人退出歐記健保 50-60歲占多數

2026-02-23 16:21
副總統范斯25日宣布，由於民主黨執政的明尼蘇達州打擊詐欺不力，即日起暫停撥付近2.6億元的聯邦醫療補助經費。(歐新社)

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

2026-02-26 21:37
位於密西根湖畔的湖濱大樓為芝市地標之一，其70樓頂層的高檔餐廳一度深受消費者歡迎。(google map)

2500萬貸款違約 芝華裔物業主11處房產陷法拍危機

2026-02-26 10:09

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套