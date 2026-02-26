亞城免費自駕個人交通艙 預計年底問世

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大都會區南部地區計劃建造的個人快速交通艙效果圖。(Glydways提供)
亞特蘭大機場社區改善區試點計畫(Atlanta Airport Community Improvement Districts pilot program，AACID)宣布自動駕駛交通網路試點計畫兩年後，個人快速交通艙(Personal Rapid Transit pods)即將於亞特蘭大Hartsfield-Jackson 國際機場附近亮相。

官員們於2月初為自動駕駛交通網絡示範試點計畫舉行了奠基儀式。該試點計畫將作為測試場地，同時亞特蘭大都會區快速交通管理局(MARTA)將對該計畫在亞特蘭大南區的潛在擴展進行可行性研究。MARTA副總經理Rhonda Allen對此表示期待。

這些交通艙是AACID於2019年進行的一項可行性研究的成果，將利用區內企業的私人稅收來改善公共服務和設施。

AACID官員先前已確認，該示範試點計畫的費用將由他們和MARTA共同承擔，預計耗資2000萬元。

總部位於加州的科技和交通運輸公司Glydways將負責生產這些自動駕駛交通艙。該公司首席商務官Chris Riley表示，亞特蘭大位於世界上最繁忙、最高效的機場邊緣，當地24小時全天候營運，而公共交通也需要日益適應這種變化， Glydways可以成為MARTA的有力補充交通方式。

這些交通艙將在一條約半哩長的自動化交通網絡上運行。旅客可以按需求預約往返於機場輕軌、喬治亞國際會議中心(GICC)和Gateway Arena之間的行程。

亞特蘭大機場社區改善區執行董事麥克道爾(Gerald McDowell)表示，這些示範乘車服務將免費提供乘客使用，他說，客可以使用手機app或自助服務終端機(kiosk)，根據自己的時間安排叫車。「這是個改變生活、顛覆行業格局的解決方案，它將讓世界看到整個亞城南郊地區的發展和投資機會。」

官方表示，這些交通艙將於2026年底投入營運。自動化交通網絡示範試點計畫將持續到2028年。

計畫在亞特蘭大都會區南部建造的自動化交通網絡示範試點路線圖。(Glydways提...
