超越紐約市 亞城2025去年驅逐逾14.4萬租客

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

根據普林斯頓大學下屬研究機構「驅逐實驗室」(The Eviction Lab)發布的最新數據，亞特蘭大都會區去年共收到超過14.4萬份驅逐申請。

該機構追蹤全美多個主要城市的驅逐情況。研究人員分析了喬州卡布郡(Cobb)、克萊頓郡(Clayton)、底克甫郡(DeKalb)、富頓郡(Fulton)和谷內郡(Gwinnett)共57萬2679戶租屋家庭的數據，這些家庭的平均月租金為1739元。

數據顯示，自2025年2月以來，該地區已提交約14萬4003份驅逐申請，超過了紐約市和維吉尼亞州的驅逐申請數量。僅僅上個月就提交了1萬3118份。

根據喬州法律，如果房東選擇提起驅逐訴訟，必須至少提前3天通知租戶，並向法院支付54至75元的訴訟費。

驅逐實驗室的研究專家強森(Sarah Johnson)說，「亞特蘭大的驅逐規模太可怕了，」因此希望公布這些數據能夠鼓勵大家深入了解亞城驅逐申請數量居高不下的原因。

強森指出，目前亞城的驅逐率與新冠疫情前的2019年基本持平。她提到，生活成本上漲和經濟適用房短缺等因素導致了不斷攀升的驅逐申請率，目前已高達25%。

除了這些障礙之外，租戶被驅逐後，再次租房的機率也會大大降低，因為這些租客的名字會被列入某種名單，未來的房東都知道他們曾被驅逐過，以後更難找到新住處。

強森指出，非裔租戶占所有租戶的53%，但卻佔驅逐申請總數的71%。相較之下，白人租戶的驅逐申請占15%，西語裔居民的驅逐申請佔8%。

該實驗室發現，在過去12個月裡，亞特蘭大共有7萬7249起涉及非裔居民的驅逐訴訟，「非裔家庭的收入往往低於其他族裔家庭，因此在住房方面更容易遇到困難。」

強森及團隊發現，女性更容易被提出驅逐訴訟，因為她們更有可能與子女同住，而子女通常被視為房東的負擔。

約翰遜表示，雖然經濟狀況和現狀的改變將決定驅逐申請數量是否會惡化，但市府如能提供租金援助或在法庭上提供更多幫助，也會改善現況。

亞特蘭大 非裔 租金

