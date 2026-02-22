兒童遊戲平台Roblox捲性剝削 喬州檢察長展開調查

喬治亞州檢察長卡爾(Chris Carr)已對備受爭議的兒童遊戲平台Roblox展開調查。(美聯社)

喬治亞州檢察長卡爾(Chris Carr)已對備受爭議的兒童遊戲平台Roblox展開調查。

卡爾表示，這項調查將確定Roblox是否違反了州消費者法，以及是否危及兒童安全。先前，全美各地發生數十起兒童據報在Roblox網站上遭到成年人虐待和性剝削的案件。

卡爾在一份聲明中表示，「不法分子正在利用Roblox等線上遊戲平台侵害我們的孩子，我們正在奮起反擊。作為一名父親和總檢察長，保護兒童安全始終是我的首要任務，任何讓兒童遭受傷害的公司都將受到追究。」

作為調查的一部分，卡爾已要求該公司提供多份文件，包括喬州 用戶舉報的濫用行為、任何與兒童受害相關的文檔，以及聊天和遊戲審核功能的相關文檔。

Roblox首席安全官考夫曼(Matt Kaufman)在一份聲明中表示，該公司與卡爾一樣致力於「幫助兒童安全上網」。

考夫曼表示，「Roblox 平台的設計初衷是面向年輕用戶群體，因此我們一直致力於開發行業領先的安全措施，以監控有害內容並主動阻止在聊天中交換圖像和個人資訊。」

他說，該公司對安全的承諾永無止境。2026年初完成了強制性面部年齡識別的全球推廣，使Roblox成為首個要求所有用戶在訪問聊天功能前進行年齡驗證的主流平台。

卡爾表示，本月初，喬州巡警找到了兩名在佛羅里達州家中失蹤的女孩，她們此前曾與一名19歲男子在Roblox上聊天。這名來自內布拉斯加州 的嫌疑人目前面臨多項指控，包括綁架。

這只是多起已報導事件中的一起，其他一些事件更引發了訴訟。去年8月，底克甫郡(DeKalb)一位不願具名名母親對Roblox公司提起訴訟，稱其9歲女兒遭到多名冒充兒童的性侵犯者性騷擾 ，收到露骨的性訊息、圖片和影片。

面對輿論的強烈譴責，Roblox表示已改善年齡驗證系統和群組聊天功能，確保兒童、青少年和成年人只能與同儕交流。