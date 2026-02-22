我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

兒童遊戲平台Roblox捲性剝削 喬州檢察長展開調查

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州檢察長卡爾(Chris Carr)已對備受爭議的兒童遊戲平台Roblox展開調查。(美聯社)
喬治亞州檢察長卡爾(Chris Carr)已對備受爭議的兒童遊戲平台Roblox展開調查。(美聯社)

喬治亞州檢察長卡爾(Chris Carr)已對備受爭議的兒童遊戲平台Roblox展開調查。

卡爾表示，這項調查將確定Roblox是否違反了州消費者法，以及是否危及兒童安全。先前，全美各地發生數十起兒童據報在Roblox網站上遭到成年人虐待和性剝削的案件。

卡爾在一份聲明中表示，「不法分子正在利用Roblox等線上遊戲平台侵害我們的孩子，我們正在奮起反擊。作為一名父親和總檢察長，保護兒童安全始終是我的首要任務，任何讓兒童遭受傷害的公司都將受到追究。」

作為調查的一部分，卡爾已要求該公司提供多份文件，包括喬州用戶舉報的濫用行為、任何與兒童受害相關的文檔，以及聊天和遊戲審核功能的相關文檔。

Roblox首席安全官考夫曼(Matt Kaufman)在一份聲明中表示，該公司與卡爾一樣致力於「幫助兒童安全上網」。

考夫曼表示，「Roblox 平台的設計初衷是面向年輕用戶群體，因此我們一直致力於開發行業領先的安全措施，以監控有害內容並主動阻止在聊天中交換圖像和個人資訊。」

他說，該公司對安全的承諾永無止境。2026年初完成了強制性面部年齡識別的全球推廣，使Roblox成為首個要求所有用戶在訪問聊天功能前進行年齡驗證的主流平台。

卡爾表示，本月初，喬州巡警找到了兩名在佛羅里達州家中失蹤的女孩，她們此前曾與一名19歲男子在Roblox上聊天。這名來自內布拉斯加州的嫌疑人目前面臨多項指控，包括綁架。

這只是多起已報導事件中的一起，其他一些事件更引發了訴訟。去年8月，底克甫郡(DeKalb)一位不願具名名母親對Roblox公司提起訴訟，稱其9歲女兒遭到多名冒充兒童的性侵犯者性騷擾，收到露骨的性訊息、圖片和影片。

面對輿論的強烈譴責，Roblox表示已改善年齡驗證系統和群組聊天功能，確保兒童、青少年和成年人只能與同儕交流。

世報陪您半世紀

喬州 性騷擾 內布拉斯加州

上一則

「要見議員」喬治亞州18歲男持槍闖國會 重罪起訴

下一則

數據中心擴張 芝加哥居民怨噪音大、電費增

延伸閱讀

華康會攜民意代表 21日史島辦農曆新年慶典

華康會攜民意代表 21日史島辦農曆新年慶典
FTC發函警告蘋果 CEO庫克與川普政府出現新的緊張關係

FTC發函警告蘋果 CEO庫克與川普政府出現新的緊張關係
同意新約 西奈山醫院護士罷工結束 另2家也完成投票 有望終止罷工

同意新約 西奈山醫院護士罷工結束 另2家也完成投票 有望終止罷工
冬奧／瑞典隊包攬越野滑雪女子雙追逐冠亞軍

冬奧／瑞典隊包攬越野滑雪女子雙追逐冠亞軍

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

2026-02-16 10:19
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54
薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)。(美聯社)

無可行遣返計畫 聯邦法官判ICE無權再拘馬州無證男

2026-02-17 16:46

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我