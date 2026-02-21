我的頻道

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

PromiseOne 銀行面向新商業客戶「$300 現金獎勵」限時推廣活動 歡迎中小企業參加

亞特蘭大訊
PromiseOne銀行位於華裔與商家聚集地區，總行近喬州Duluth市大中華超市。
總部設於喬治亞州 Duluth 市、服務華人及多元族群社區的 PromiseOne Bank，為迎接新年並促進地區商業活絡，近日正式推出針對全新商業客戶的「$300 現金獎勵」推廣活動，期望吸引更多中小企業主建立長期金融合作關係。

該項推廣活動自 2 月 18 日(週三)起至 3 月 18 日(週三)止，為期一個月，凡符合資格的客戶，皆可前往喬州境內 PromiseOne 銀行各分行洽詢並辦理相關業務。

本次活動僅限目前未曾在 PromiseOne 銀行開立商業帳戶的全新商業客戶。參與者需開設最低存入金額為 2,000 美元的商業支票帳戶，並於隨後 90 天內維持平均帳戶餘額 3,000 美元以上；同時，須在 90 天內完成至少 3 種指定交易，包括但不限於借記卡消費、ACH 存款、電匯或帳單支付等。

符合上述條件的客戶，銀行將於 90 天資格維持期結束後 30 天內，自動將 300 美元現金獎勵存入該新開立之商業帳戶。

PromiseOne 銀行相關人士表示，此次活動旨在支持地區中小企業與新創商業主，協助其在新的一年建立穩健的金融基礎。銀行期望透過實質回饋與在地服務，讓更多商業客戶體驗其差異化且以社區為本的金融服務。

銀行亦提醒，該推廣活動可能依銀行營運狀況提前終止，相關條件與細節以銀行公告為準。更多資訊可洽詢就近分行，或造訪官方網站 www.promiseone.bank 查詢。

PromiseOne Bank(原名 NOA Bank)成立於 2008 年 11 月 6 日，以服務社區及多元族群為宗旨。銀行目前於 Duluth、Doraville 及 Johns Creek 等地設有全方位服務分行，業務範圍涵蓋 DeKalb 與 Fulton 兩大郡，並以 SBA 融資與商業貸款為主要服務重點，提供多元化的存款產品與金融解決方案。

PromiseOne 銀行總行位於華人與商業聚集區，鄰近大中華超市，地址為2385 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096，洽詢電話 678-385-0800。營業時間為週一至週四上午 9 時至下午 4 時 30 分；週五延長至下午 5 時 30 分；週六為上午 9 時至下午 1 時。

華人 貸款 喬州

