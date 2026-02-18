猜燈謎、領紅包… 北卡夏樂台僑齊賀馬年新春

聚餐一景。(CTAA提供)

北卡 夏樂市台灣同鄉會(CTAA)、夏樂市中文學校、夏樂市海外青年文化大使(FASCA)以及北卡台灣商會(NCTACC) 日前與85位鄉親餐聚，歡慶金馬年的到來。

與會者品嘗豐美佳餚並參與猜燈謎、抽獎、領紅包、以及親子 手作等活動，讓不同世代的海外遊子們，也感受到傳農曆春節時闔家團聚的溫馨習俗。

夏樂市FASCA學員帶領親子手做活動。(CTAA提供)

會長陳巍天致詞。(CTAA提供)

CTAA會長陳巍 天首先致詞，隨後在夏樂市中文學校校長李漢澤主持下，僑務諮詢委員陳陞輝、夏樂市FASCA導師莊晴文等本地台灣社群領導人紛紛向鄉親們祝賀新年；許多資深會員如吳秋煌、邱燕珍等提供摸彩獎品，與鄉親們同樂。

陳陞輝多年來盡力協助夏樂市同鄉會等社團活動，他於此次燈謎活動中，以台灣地名為題，提醒鄉親們夏樂市與台灣的情感紐帶；他並代表同鄉會向年長會員與孩童送出紅包。

同時，夏樂市海外青年文化大使甫於2026年1月成立，但學員們在過去三年來已經積極參與本地同鄉會與各類國際節活動。他們在莊晴文老師的帶領下，以其豐富經驗帶領親子製作由僑教中心提供的馬年紙燈籠、財神爺與金元寶等，讓在本地成長的年幼兒童也能體驗傳統習俗。