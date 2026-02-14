亞城文教中心海外英語服務營說明會

亞特蘭大中文學校校長戴念華則提供實用的報名建議。(文教中心提供)

亞特蘭大 文教中心日前舉辦「2026年海外青年英語服務營」說明會，吸引近30位僑界領袖、青年學子、FASCA學員及家長參與。活動邀請往屆志工、家長及教育界人士分享親身經驗與成長心得。

文教中心主任閻樹榮介紹，英語服務營自2006年開辦至今邁入第20年，媒合逾7000名僑青返台授課，受惠台灣學子超過5萬人。他指出，營隊不僅提供英語教學平台，也幫助僑青培養公共服務意識、跨文化溝通能力，並加深與台灣的情感連結。2026年營隊將於7月4日至7月31日舉行，招募對象為17至25歲青年志工及台灣華語文學習中心(TCML)學員。

往屆學員黨家恩分享教學心得，他描述與同組志工、當地校方及學童互動的點滴，以及在台期間的生活與文化參訪，形容這是一段「難忘的人生旅程」。其母親Grace從家長角度肯定營隊安排，特別提及即時通訊群組讓家長掌握子弟近況，感到安心。她指出，兒子返台後不僅加深對台灣認同，也在解決問題能力上有顯著提升。

亞特蘭大中文學校校長戴念華提供報名建議，提醒有意參加者應提早準備申請資料，特別是自傳部分。她指出，評審會觀察學員的人格特質與潛力，建議詳實撰寫個人優勢與特長，以提升錄取機會。

說明會最後，家長針對報名流程、役男問題、分發機制、延期停留及語言門檻等細節踴躍提問，現場互動熱烈，協助青年與家長排除疑慮，提升報名意願。