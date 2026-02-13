2026華語文能力測驗 4月11日亞特蘭大華僑文教中心登場

我的頻道

【亞特蘭大訊】
2026年華語文能力測驗(TOCFL)將於4月11日於亞特蘭大華僑文教中心舉辦。上午10時至12時舉辦A級，下午2時至4時舉辦B級。(主辦單位提供)
2026年華語文能力測驗(TOCFL)將於4月11日於亞特蘭大華僑文教中心舉辦。上午10時至12時舉辦A級，下午2時至4時舉辦B級。(主辦單位提供)

2026年華語文能力測驗(TOCFL)將於4月11日(周六)在亞特蘭大華僑文教中心舉行。上午10時至12時辦理入門基礎A級測驗，下午2時至4時辦理進階高階B級測驗，每場考生上限20人。考試地點為5377 New Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341。

考生可自行選擇報考等級。測驗採紙筆方式作答，使用2B鉛筆，僅測聽力與閱讀兩項，鉛筆與橡皮擦由現場提供。

報名截止日期為3月11日，名額有限。報名費每場20元，繳費方式包括：以Zelle轉帳至[email protected]，或寄送銀行本票或匯票至TECO in Atlanta（1180 W. Peachtree Street, NW, Suite 800, Atlanta, GA 30309），抬頭為TECO in Atlanta。主辦單位收到完整報名資料與費用後，將以電郵確認報名完成；報名費恕不退費。洽詢電話：(404)542-9266，聯絡人Ellen Chiang。

通過測驗者可取得證書，作為申請台灣獎學金、報考台灣大專院校、求職華語能力證明、海外聯招會中文科採計標準及海外生留台工作評點加分依據之一。

TOCFL依據歐洲共同語言參考架構(CEFR)及美國外語教學委員會語言能力指標設計，將華語能力分為準備級、入門基礎級、進階高階級及流利精通級。測驗對象為母語非華語人士，無年齡限制。

