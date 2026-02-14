和富銀行Bank of Hope宣布 推出迎春送福限時新春促銷活動：電匯免手續費 好運鑰匙扣 紅包

我的頻道

美東綜合訊
有關春節促銷活動的更多信息，歡迎就近訪問和富銀行分行或銀行官網www.bankofhope.com/2026LNY。(Bank of Hope提供)
和富銀行（Bank of Hope）2月10日宣布推出限時春節促銷活動，感謝客戶長期以來的支持與信任，並與社區一同迎接丙午馬年新春，以穩健步伐與積極勢頭開啟嶄新的一年。

和富銀行是全美唯一的區域性韓裔美國人銀行，截至2025年12月31日，總資產達185.3億美元。隨著2025年4月正式納入 Territorial Savings（和富銀行旗下部門），銀行服務版圖進一步擴展，成為橫跨美國本土與夏威夷、服務多元族裔客群的重要區域性金融機構。銀行總部設於洛杉磯，提供完整的商業、企業與個人金融服務，包括商業及商用不動產貸款、SBA 貸款、住宅房貸、消費性貸款、資金管理、外匯服務、利率衍生性商品及國際貿易融資等，深耕社區多年。

為歡慶馬年新春到來，和富銀行特別以「迎春送福」為主題推出節日促銷活動，寓意吉祥順遂，鼓勵客戶以穩健信心與正向理財態度迎接新的一年。

和富銀行首席零售銀行官 Brian Hawley 表示，本次促銷活動的初衷，是希望協助客戶以積極的勢頭踏入新年。銀行始終致力於提供以客戶為本的金融解決方案與相關福利，不僅在春節期間如此，全年亦持續支持客戶的理財需求。

為與客戶共慶農曆新年，和富銀行於2026年2月10日至3月17日期間，特別推出以下限時新春好禮，新舊客戶皆可依活動辦法參與：

一、匯出電匯手續費限時減免：

2026年2月10日至13日期間，個人對個人匯出電匯手續費限時免收。本優惠適用於匯往指定國家與地區之合資格匯款，包括韓國、香港、中國大陸、越南及台灣。

二、馬年「好運」鑰匙扣：

凡於分行開立符合條件之新存款帳戶，即可獲贈馬年專屬鑰匙扣乙枚，數量有限，送完為止。

三、春節紅包免費送：

凡親臨和富銀行各地分行，即可免費索取精美春節紅包，數量有限，送完為止。

四、馬年主題電子壁紙下載：

客戶可至和富銀行官方網站下載馬年主題電子壁紙，為新年增添喜氣。

和富銀行目前於加州、紐約、新澤西、華盛頓州、德州、伊利諾州、阿拉巴馬州及喬治亞州設有45家全方位服務分行，並於夏威夷以 Territorial Savings 名義營運28家分行，同時在全美多地設有貸款營運據點，並於南韓首爾設有代表處。和富銀行為加州特許銀行，存款依法由聯邦存款保險公司（FDIC）承保，並為平等機會放款機構。

有關本次春節促銷活動詳情，歡迎親洽就近和富銀行分行，或瀏覽銀行官網：www.bankofhope.com/2026LNY查詢或點擊：

https://www.bankofhope.com/2026lny?utm_source=worldjournal&utm_medium=display&utm_campaign=lny_2026_prospecting&utm_id=cn&utm_content=eng。

春節 貸款 加州

