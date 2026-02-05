林主恩投書亞特蘭大憲報 籲深化台美合作

我的頻道

【亞特蘭大訊】
亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩日前投書「亞特蘭大憲報」(Atlanta Journal-Constitution, AJC)，以「台灣並非遙遠的國際新聞，卻攸關喬治亞州的發展(Taiwan is not a distant headline. Here’s why it matters to Georgia's success)」為題，聚焦台海局勢與喬治亞州乃至美東南的安全與繁榮息息相關。

於2日看出的投書表示，中國2025年底對台軍演，升高台海及區域緊張，意圖以恫嚇手段改變現狀；他強調台海和平穩定與喬州乃至於美東南安全與繁榮息息相關，呼籲各界支持台灣與國際社會連結、肯定台灣在全球重要議題上的貢獻，並持續深化台美務實合作。

林主恩感謝理念相近國家對相關軍演發聲，並引用美國國務院聲明，批評中方行動不必要地升高緊張，呼籲保持克制並展開具意義對話。

林主恩說明，台灣海峽是全球關鍵航運要道，與美國商港往來密切；若軍事行動導致封鎖或重大意外，將對全球經濟造成實質衝擊。美東南高度依賴的供應鏈體系，即便短暫不穩，也可能推升貿易成本，影響物價與就業。

在科技層面，他指出台灣生產全球逾六成半導體與九成以上最先進晶片，若供應受阻，衝擊將遍及製造業與一般家庭。

專文直指中國以軍事壓力恐嚇民主政體、試圖改寫國際規範，呼籲國際社會拒絕霸凌。林重申台灣一貫不挑釁、維持現狀、以對話取代武力，並強調台灣可在經貿、公共衛生、民航安全、氣候治理及打擊跨國犯罪等領域，成為美國可信賴的夥伴。

文末呼籲美國各界支持台海和平、反對以武力改變現狀，並持續深化台美務實合作。全文可查看：https://shorturl.at/Qs67i

