FBI突搜喬州富頓郡選務中心 查2020大選

聯邦調查局(FBI)探員28日搜查了喬治亞州富頓郡選務中心和營運中心(EHOC)。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )28日搜索喬治亞州富頓郡(Fulton)的選務辦公室，該郡長期被右翼陰謀論者指稱為2020年總統大選舞弊、導致川普 在喬州 敗選的核心地點。此次行動正值川普近日重申，與2020年大選有關的人「很快就會因其所作所為被起訴」，但並未說明具體對象或事由。

富頓郡發言人科比特-多明格斯(Jessica Corbitt-Dominguez)表示，搜索地點位於聯合市(Union City)的選務設施，目的是取得與2020年大選相關的紀錄。FBI則證實，幹員正在富頓郡主要選舉辦公室執行「經法院授權的執法行動」，但以案件仍在進行為由，未透露進一步細節。

多年來，川普不斷指控富頓郡存在大規模選舉舞弊，儘管相關說法已多次被法院、州政府官員及審計結果駁回，均未發現足以影響選舉結果的證據。富頓郡也是喬州人口最多、民主黨支持度最高的地區。

川普曾於2020年大選後致電喬州州務卿，要求「找到」足夠選票推翻結果，相關行為最終導致州政府對他及另外18人提出刑事起訴。2023年8月，富頓郡地方檢察官威利斯(Fani Willis)指控川普等人涉嫌策畫非法推翻選舉結果。不過，該案後因威利斯與她所任命的特別檢察官存在不當關係，法院裁定其辦公室不得繼續辦案，案件最終被駁回。

與此同時，FBI與司法部也正調查川普指認的多名政治對手，包括前FBI局長科米(James Comey)及紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)。美聯社報導，FBI近期更換其亞特蘭大辦公室最高幹員布朗(Paul W. Brown)，但原因尚未公開。

上月，司法部亦在聯邦法院起訴富頓郡高等法院與地方法院書記官亞歷山大(Che Alexander)，要求查閱2020年大選相關文件。司法部表示，此舉旨在確認喬州是否遵守聯邦選舉法，並協助州選舉委員會履行法律規定的透明義務。

喬州選委會由三名保守派成員主導，曾多次試圖重啟調查富頓郡2020年選舉的不當行為，並於去年兩度發出傳票，要求提供所有已使用及作廢的選票及相關文件。但郡方回應稱，這些資料依法封存，須經法院命令才能公開。司法部表示，書記官未回覆其正式請求，違反「民權法案」，要求法院下令其在五日內交付相關紀錄。