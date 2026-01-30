我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

FBI突搜喬州富頓郡選務中心 查2020大選

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聯邦調查局(FBI)探員28日搜查了喬治亞州富頓郡選務中心和營運中心(EHOC)。(美聯社)
聯邦調查局(FBI)探員28日搜查了喬治亞州富頓郡選務中心和營運中心(EHOC)。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)28日搜索喬治亞州富頓郡(Fulton)的選務辦公室，該郡長期被右翼陰謀論者指稱為2020年總統大選舞弊、導致川普喬州敗選的核心地點。此次行動正值川普近日重申，與2020年大選有關的人「很快就會因其所作所為被起訴」，但並未說明具體對象或事由。

富頓郡發言人科比特-多明格斯(Jessica Corbitt-Dominguez)表示，搜索地點位於聯合市(Union City)的選務設施，目的是取得與2020年大選相關的紀錄。FBI則證實，幹員正在富頓郡主要選舉辦公室執行「經法院授權的執法行動」，但以案件仍在進行為由，未透露進一步細節。

多年來，川普不斷指控富頓郡存在大規模選舉舞弊，儘管相關說法已多次被法院、州政府官員及審計結果駁回，均未發現足以影響選舉結果的證據。富頓郡也是喬州人口最多、民主黨支持度最高的地區。

川普曾於2020年大選後致電喬州州務卿，要求「找到」足夠選票推翻結果，相關行為最終導致州政府對他及另外18人提出刑事起訴。2023年8月，富頓郡地方檢察官威利斯(Fani Willis)指控川普等人涉嫌策畫非法推翻選舉結果。不過，該案後因威利斯與她所任命的特別檢察官存在不當關係，法院裁定其辦公室不得繼續辦案，案件最終被駁回。

與此同時，FBI與司法部也正調查川普指認的多名政治對手，包括前FBI局長科米(James Comey)及紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)。美聯社報導，FBI近期更換其亞特蘭大辦公室最高幹員布朗(Paul W. Brown)，但原因尚未公開。

上月，司法部亦在聯邦法院起訴富頓郡高等法院與地方法院書記官亞歷山大(Che Alexander)，要求查閱2020年大選相關文件。司法部表示，此舉旨在確認喬州是否遵守聯邦選舉法，並協助州選舉委員會履行法律規定的透明義務。

喬州選委會由三名保守派成員主導，曾多次試圖重啟調查富頓郡2020年選舉的不當行為，並於去年兩度發出傳票，要求提供所有已使用及作廢的選票及相關文件。但郡方回應稱，這些資料依法封存，須經法院命令才能公開。司法部表示，書記官未回覆其正式請求，違反「民權法案」，要求法院下令其在五日內交付相關紀錄。

川普 喬州 FBI

上一則

低溫加積雪 北維吉尼亞州部分學區停課至1/30日

下一則

黑市價高 芝加哥本田Civics安全氣囊頻遭竊 警籲加裝傳統防盜鎖

延伸閱讀

川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國

川普宣布國家緊急狀態 劍指古巴石油供應國
川普對加拿大揮關稅大棒 撤銷龐巴迪等飛機廠商認證、威脅加徵50%關稅

川普對加拿大揮關稅大棒 撤銷龐巴迪等飛機廠商認證、威脅加徵50%關稅
美關稅若違法 川普有何備案？

美關稅若違法 川普有何備案？
川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班

川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

2026-01-27 09:39
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

2026-01-25 16:11
邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(路透)

「強硬派」博維諾被拔官 移民執法現轉向

2026-01-26 21:46
冰雪暴將於本周末襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)。對此，達美航空宣布將為乘客提供行程重新安排的服務，乘客也可以透過達美航空應用程式和Delta.com網站進行進一步更改。(達美網站)

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

2026-01-23 11:11

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」