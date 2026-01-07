我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「我家有人闖入」北卡洛麗女教師打911通話時遭攻擊不治

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
36歲嫌犯卡馬喬。(洛麗警局)
36歲嫌犯卡馬喬。(洛麗警局)

北卡羅來納州洛麗市(Raleigh)警方表示，2日清晨，一名學校女教師因家中遭人闖入並受攻擊，儘管受害教師撥打了911報案，但警員抵達現場時女教師已傷重不治。

警方於當地時間2日上午6時30分左右接獲報案，趕抵克雷街(Clay Street)800號街區，發現一名女子身受重傷。傷者為洛麗市私立瑞文斯克羅夫特學校(Ravenscroft School)教師魏爾許(Zoe Welsh)。警方與救護人員當場施以急救並將她送醫，但仍因傷勢過重宣告不治。

警方調查指出，魏爾許事發時曾撥打911報案，表示有一名男子闖入她的住家。在她仍與報案中心通話時，遭闖入者攻擊並毆打。

瑞文斯克羅夫特學校發言人向當地媒體表示，校方對魏爾許的離世深感震驚與悲痛，指出她多年來一直是高中科學部門的重要成員，也是校園社群中深受敬重的同事與朋友，對師生影響深遠。

警方隨後在案發周邊地區發現並逮捕36歲嫌犯卡馬喬(Ryan Camacho)，帶回偵訊後，以謀殺及重罪入室竊盜罪名起訴。

北卡州長史坦(Josh Stein)5日透過社群媒體就洛麗教師魏爾許遇害一案發表聲明表示，魏爾許「依各方說法，都是一位非常出色的教師與令人敬重的人」。他指出，這起毫無意義的暴力事件為其家人與學生帶來難以承受的創傷，並對相關人員表達哀悼與關懷。

隨著案件持續受到關注，外界也開始質疑嫌犯是否早有危險徵兆，這起悲劇是否原本可以避免。一名洛麗市居民菲利普斯(Wes Phillips)表示，當得知涉嫌犯案的男子正是十多年前曾讓他與家人感到恐懼的人時，內心感到震驚與不安。

菲利普斯指出，他過去曾多次與嫌犯卡馬喬有令人不安的接觸，對方的行為一度對其家庭造成極大恐懼。他感嘆，如今同一名男子竟被控涉及謀殺案件，不禁令人反思相關單位是否能及早介入，以防止悲劇發生。

警方表示，案件仍在調查中，將釐清嫌犯背景及相關責任歸屬。附近居民表示，對嫌犯並不熟悉，難以相信此類暴力犯罪會發生在社區內。一名鄰居受訪時說，事件令人震驚與心痛，對生活在當地的人造成極大衝擊。

北卡羅來納州 暴力犯罪 社群媒體

上一則

亞特蘭大台商會跨年晚會 逾150人同歡

下一則

伊州流感升至「非常高」等級 本季首傳兒童死亡病例

延伸閱讀

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
FBI宣布破獲跨年夜恐攻計畫 北卡18歲青年被捕 自稱受ISIS啟發

FBI宣布破獲跨年夜恐攻計畫 北卡18歲青年被捕 自稱受ISIS啟發
北卡男罹罕病擁「最小陰莖」 淚訴遭女伴嘲笑成日常

北卡男罹罕病擁「最小陰莖」 淚訴遭女伴嘲笑成日常
3個多月內第2宗… 北卡又傳無證客刺傷人 捷運逞凶

3個多月內第2宗… 北卡又傳無證客刺傷人 捷運逞凶

熱門新聞

36歲嫌犯卡馬喬。(洛麗警局)

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

2026-01-06 09:30
華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
超過2萬5000磅遭竊的蛋白粉，日前在Bridgeview一處倉庫找到。(庫克郡警長辦公室提供)

從蛋白粉到龍蝦：伊州連環貨物竊案如何瞞天過海？

2025-12-31 09:40
明州州長華茲。(路透)

不敵川普猛攻詐欺案？華茲放棄競選連任明州州長

2026-01-05 10:38
吳弭夫婦與三個孩子都出席了就職典禮。(圖片取自吳弭臉書)

宣誓連任波城市長 吳弭要在分裂時代打造民主燈塔

2026-01-06 09:08
芝加哥百利臨時賭場位於芝市中心。(本報檔案照片)

持庇護證件贏錢遭拒付 芝加哥賭場疑歧視惹議

2026-01-05 11:13

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火