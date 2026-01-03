亞城榮光聯誼會元旦升旗 逾200僑胞參與

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大榮光聯誼會成員們參與元旦升旗典禮。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大榮光聯誼會成員們參與元旦升旗典禮。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大榮光聯誼會1月1日在亞特蘭大僑教中心舉行慶祝中華民國115年元旦升旗典禮，駐亞特蘭大台北經濟辦事處處長林主恩伉儷率同仁、僑教中心主任閻樹榮、多位僑務委員、諮詢委員及僑團代表、僑胞等逾200人出席，共賀新年。

典禮由榮光會理事長張世杰主持，上午11時在戶外舉行，與會來賓齊唱美國及中華民國國歌，在國旗歌與全體敬禮下，由旗手郝慰國、閻然升起青天白日滿地紅國旗，並高呼「中華民國自由民主萬歲」。隨後移師室內進行新年團拜。

張世杰致詞回顧中華民國百年民主歷程，從革命建國到台灣民主化與經濟發展，期盼各界珍惜得來不易的民主成果，彼此尊重、攜手合作。

林主恩致詞時代表台灣政府感謝榮光會以及在座僑胞們心向台灣，並且將台灣帶進美國主流社會。他也提及新的一年辦事處將著重台灣及美東南更深化的雙邊合作，爭取更多台灣資源進駐美東南六州，並持續推動亞特蘭大直航。他也預告將推出「台灣在美東南足跡」系列Taiwan's Footprints in the Southeast(台灣在美東南足跡)短片，首支影片將在5日下午於辦事處臉書(https://www.facebook.com/TECO.IN.ATL)上播出，歡迎大家觀看，follow並按讚。

駐亞特蘭大辦事處處長林主恩(左)代表僑務委員會頒發感謝狀予辦理雙十國慶活動的美東...
駐亞特蘭大辦事處處長林主恩(左)代表僑務委員會頒發感謝狀予辦理雙十國慶活動的美東南華人高爾夫球協會。右為會長李德貞。(記者林昱瑄／攝影)

閻樹榮感謝榮光會用心規劃活動，他表示，僑委會委員長徐佳青在新年談話中提到，2026年僑委會將在既有基礎上，持續強化全球僑界韌性，同時為台灣發聲、深耕僑教、協助僑台商及培育僑生人才，期盼吸引更多年輕世代參與僑社並走向國際。

當天主辦單位並帶領全體進行新年團拜，林主恩並代表僑委會頒發感謝狀予辦理雙十國慶活動的亞特蘭大榮光會及美東南華人高爾夫球協會，並頒發獎狀給熱心參與社區服務的FASCA亞特蘭大分會學員馬歐文(Joshua Ma)及黃金田(Julian Ritter)。

兩位熱心社區服務的FASCA亞城分會學員獲頒獎狀。右起為馬歐文、駐亞特蘭大辦事處...
兩位熱心社區服務的FASCA亞城分會學員獲頒獎狀。右起為馬歐文、駐亞特蘭大辦事處處長林主恩、黃金田，及亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大僑界齊聚僑教中心，舉辦中華民國115年元旦升旗典禮。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大僑界齊聚僑教中心，舉辦中華民國115年元旦升旗典禮。(記者林昱瑄／攝影)

