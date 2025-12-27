醬缸台全面更新菜單 傳統韓食再升級 開放團體聚會與派對包場服務 顧客口碑熱烈

Jang Dok Dae 醬缸台餐館準備豐盛美食，讓團體聚會與 part歡聚一堂享用韓食。(Jang Dok Dae提供)

想吃一頓真正道地、吃完不口渴、讓人回味再三的韓國料理？這家餐館的顧客評鑑說：「這家不是走噱頭路線，是會讓人一直回來的餐廳。」

這是位於喬治亞州 Duluth、H-Mart 漢亞龍超市旁的 Jang Dok Dae 醬缸台天然韓食，近日全面更新菜單，從經典湯鍋、石鍋拌飯、韓式主菜到多人共享的燉鍋料理一應俱全，不僅滿足日常用餐需求，也正式開放團體聚會與 party 舉辦服務，不僅吸引老顧客回訪，也在 IG 上引發不少好評分享，成為亞城韓食愛好者聚餐的新選擇。

此次新菜單最大特色，在於完整呈現「傳統韓國家庭料理」的深度與廣度。湯類與燉菜仍是醬缸台的核心強項，包括雪濃湯、辣牛肉湯、泡菜鍋、大醬鍋、馬鈴薯排骨湯、豬肉湯飯、泥鰍湯、鱈魚湯等，從清爽到濃郁、從家常到滋補，選擇相當齊全。其中多款湯品區分午餐與晚餐價格，讓上班族與家庭客都能彈性點餐。

不少 IG 顧客留言表示：「湯真的很乾淨，喝完不會口渴。」「這家的湯有媽媽煮的感覺，很溫潤。」

在石鍋拌飯系列方面，新菜單推出多款升級選擇，包括蔬菜石鍋拌飯、辣味石鍋拌飯、烤肉石鍋拌飯、魷魚石鍋拌飯 等，搭配熱騰騰的石鍋與鍋巴香氣，深受年輕族群與學生族群喜愛。IG 上有顧客分享照片並寫道：「一端上來就聞到香味，石鍋拌飯真的要趁熱吃！」「份量很實在，男生也會吃得很飽。」

此外，滋補料理區特別標示「養生食補」，包括 參雞湯、半隻雞湯、鮑魚人參雞湯 以及 黑山羊湯 等，強調長時間熬煮與天然食材，適合注重健康或在換季時進補的食客。不少食客紛紛表示：「換季來一碗參雞湯真的很舒服。」「吃完覺得身體暖暖的，不是重口味那種。」

主菜與熱炒部分，則展現出適合「多人共享」的韓式餐桌文化。新菜單涵蓋 烤鯖魚、豆醬烤牛肉、LA 牛小排、魷魚炒肉、辣炒豬肉、辣炒章魚、辣炒蟹 等多道重口味佳餚，適合搭配燒酒或馬格利米酒一同享用。

對於家庭與朋友聚餐，醬缸台也保留多款經典韓式小菜與分享料理，包括 海鮮煎餅、血腸、蒜味白切豬五花、豬腳、雜菜冬粉 等，讓整桌菜色更為豐富完整。

值得一提的是，餐館此次也正式對外開放 團體聚會與派對舉辦。根據餐館於社群平台分享的最新活動紀錄，近日曾接待一場約 50 人規模的 party，現場準備多道湯鍋、主菜、煎餅與熱炒料理，菜色豐富、擺盤大器，充分展現廚房在大型出餐上的實力。餐館表示，無論是生日聚會、公司餐敘、親友慶祝或社團活動，都可提前預約討論菜色與用餐形式。

餐館老闆表示，醬缸台創立 16 年來始終堅持「天然、無人工添加」的料理原則，使用自家發酵的黃豆醬、辣椒醬與醬油作為風味基底，讓客人吃得安心、吃完不口渴。「我們希望大家來這裡，不只是吃飽，而是感受到像在家裡圍桌吃飯一樣的溫度。」

憑藉對傳統韓食的堅持與不斷調整的菜色內容，醬缸台多年來深受亞城韓裔 與華人 社群支持，也曾獲主流媒體肯定，被譽為 Duluth 地區的隱藏版美食之一。此次菜單全面更新並開放 party 服務，更進一步擴展了餐館的定位與客群。

Jang Dok Dae 醬缸台天然韓食:

地址：2550 Pleasant Hill Rd #204, Duluth, GA 30096（H-Mart 旁）

電話：678-580-0302

營業時間：週一至週四 10AM–9PM；週五至週日 10AM–10PM

更多活動與聚會資訊可至 IG 搜尋：JangDokDae104

歡迎觀賞Jang Dok Dae 醬缸台團體聚會與 party的IG影片：