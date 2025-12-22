南卡港口貨運量疲軟 估將持續至2026

南卡羅來納州港口2025年貨櫃吞吐量預計將略有成長。然而，明年貨運吞吐量預計將持續走弱。(South Carolina Ports Authority)

由於今年年初三個月的強勁表現，南卡羅來納州 港口(South Carolina Ports)預計2025年貨櫃吞吐量(container traffic)將略有成長。然而，查爾斯頓港(Charleston)11月份的貨櫃吞吐量有所下降，該港預計這一趨勢將持續到2026年。

「南卡港口11月份的吞吐量與其他美國貨櫃港口一樣出現下滑。該州港口11月共處理了19萬7942個標準貨櫃(TEU)，數量年減6%。」港口方面表示。

2025年是南卡港口貨櫃吞吐量波動最大的一年。截至11月底，該州港口共處理了237萬個標準貨櫃，年增3%。除非12月份的吞吐量非常疲軟，否則預計全年貨櫃吞吐量將略有成長。

南卡港口在2月、3月和5月的吞吐量表現強勁，但9月、10月和11月的貨櫃吞吐量較去年同期下降。展望2026年，預計市場環境將有所緩和。南卡港口總裁兼執行長Micah Mallace表示，預計2026年吞吐量將持續走弱，但仍然希望行業能在明年某個時候趨於穩定。「無論市場環境如何，南卡港口始終致力於實現高於市場平均水平的增長，並為客戶最棘手的供應鏈 需求提供切實有效的解決方案。」

2025年，多式聯運鐵路(Intermodal rail)成為南卡港口的一大亮點。「迪倫內陸港(Inland Port Dillon) 12月份鐵路貨運量創下歷史新高，達到4466趟，同比增長137%。該港口位於皮迪地區(Pee Dee region)，由CSX公司運營，是查爾斯頓港與東部卡羅來納州(eastern Carolinas)進出口商之間的重要紐帶。格里爾內陸港(Inland Port Greer)在經歷了本財年第一季的表現強勁後，貨運量如同預期下降至1萬671趟鐵路運輸，同比去年同期降了33%。