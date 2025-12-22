我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

南卡港口貨運量疲軟 估將持續至2026

記者林昱瑄／綜合報導
南卡羅來納州港口2025年貨櫃吞吐量預計將略有成長。然而，明年貨運吞吐量預計將持續走弱。(South Carolina Ports Authority)
南卡羅來納州港口2025年貨櫃吞吐量預計將略有成長。然而，明年貨運吞吐量預計將持續走弱。(South Carolina Ports Authority)

由於今年年初三個月的強勁表現，南卡羅來納州港口(South Carolina Ports)預計2025年貨櫃吞吐量(container traffic)將略有成長。然而，查爾斯頓港(Charleston)11月份的貨櫃吞吐量有所下降，該港預計這一趨勢將持續到2026年。

「南卡港口11月份的吞吐量與其他美國貨櫃港口一樣出現下滑。該州港口11月共處理了19萬7942個標準貨櫃(TEU)，數量年減6%。」港口方面表示。

2025年是南卡港口貨櫃吞吐量波動最大的一年。截至11月底，該州港口共處理了237萬個標準貨櫃，年增3%。除非12月份的吞吐量非常疲軟，否則預計全年貨櫃吞吐量將略有成長。

南卡港口在2月、3月和5月的吞吐量表現強勁，但9月、10月和11月的貨櫃吞吐量較去年同期下降。展望2026年，預計市場環境將有所緩和。南卡港口總裁兼執行長Micah Mallace表示，預計2026年吞吐量將持續走弱，但仍然希望行業能在明年某個時候趨於穩定。「無論市場環境如何，南卡港口始終致力於實現高於市場平均水平的增長，並為客戶最棘手的供應鏈需求提供切實有效的解決方案。」

2025年，多式聯運鐵路(Intermodal rail)成為南卡港口的一大亮點。「迪倫內陸港(Inland Port Dillon) 12月份鐵路貨運量創下歷史新高，達到4466趟，同比增長137%。該港口位於皮迪地區(Pee Dee region)，由CSX公司運營，是查爾斯頓港與東部卡羅來納州(eastern Carolinas)進出口商之間的重要紐帶。格里爾內陸港(Inland Port Greer)在經歷了本財年第一季的表現強勁後，貨運量如同預期下降至1萬671趟鐵路運輸，同比去年同期降了33%。

南卡羅來納州 供應鏈

上一則

畢生研究阿茲海默 金安迪之父不幸確診

下一則

華府11月房價小幅下跌 掛牌中價逾57萬

延伸閱讀

陽明海運 在加州推動永續氫能

陽明海運 在加州推動永續氫能
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
上海港貨櫃量達5056萬標準箱 今年可望再創高

上海港貨櫃量達5056萬標準箱 今年可望再創高
中國支線型集裝箱船火爆 訂單排至2029年

中國支線型集裝箱船火爆 訂單排至2029年

熱門新聞

印州華裔夫婦在微信上的信息，成為檢方起訴的證據。(路透)

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

2025-12-19 09:57
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

2025-12-16 09:20
勁球彩券18日上午的獎金已經達到15億元。(美聯社)

維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

2025-12-18 10:38
騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
圖為蒙大拿州立大學校園。（美聯社）

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

2025-12-18 21:18
伊利諾州州長普立茲克。(美聯社)

伊州長簽署安樂死法案 明年9/12生效

2025-12-15 11:19

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身