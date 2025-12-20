我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

夏樂台鄉會攜手FASCA 展現台灣美食與文化

【北卡訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣節慶美食。(夏樂台灣同鄉會提供)
台灣節慶美食。(夏樂台灣同鄉會提供)

夏樂台灣同鄉會與福爾摩沙青年文化大使(FASCA)學員日前參與於Easyway Regional Recreation Center舉辦，由南北卡亞美聯合商會與南北卡亞美基金會主辦的「AAPI Cultural Holiday Festival」，在歡樂節慶氛圍中，向當地民眾介紹台灣多元的傳統節慶文化與表演藝術。

主辦單位代表與同鄉會及FASCA成員。(夏樂台灣同鄉會提供)
主辦單位代表與同鄉會及FASCA成員。(夏樂台灣同鄉會提供)

在FASCA學員志工協助解說下，夏樂台灣同鄉會設置文化展示攤位，介紹台灣重要節慶習俗與傳統飲食。同鄉會簡介了閩客等漢人春節、端午節與中秋節的習俗，搭配以同鄉會資深會員特地手作的傳統紅龜粿、發粿、芋頭巧、湯圓、太陽餅等食品，讓來訪大眾了解到除了珍珠奶茶外，台灣更豐富的美食。

象徵美台交流的台灣文化桌。(夏樂台灣同鄉會提供)
象徵美台交流的台灣文化桌。(夏樂台灣同鄉會提供)

此外，也介紹台灣最普遍的媽祖信仰，每年媽祖出巡更是國際民俗學者關注焦點；該展示也綜合介紹了台灣的十六個原住民族群，以及他們在七、八月之間的豐年祭與祖靈祭。

在表演活動上，同鄉會六位成員的客家紙傘舞贏得眾多掌聲。FASCA學員則演出三太子舞、扯鈴與街舞，展現年輕世代的文化活力。扯鈴象徵童玩藝術的傳承，三太子舞融合廟會文化與青少年次文化，而街舞則展現台灣與國際文化接軌的能力。

客家紙傘舞。(夏樂台灣同鄉會提供)
客家紙傘舞。(夏樂台灣同鄉會提供)

主辦單位多年來致力推廣亞裔文化、協助中小企業與促進公共參與。隨著夏樂市成為美國成長最快的城市之一，台美社群透過文化交流活動，持續為深化美台連結奠定重要基石。

北卡 端午節 原住民

上一則

美亞攜手華盟 推動華社食品發放

下一則

角逐伊州國會議員 弗里德曼華埠拜票

延伸閱讀

6年走讀老屋、古廟… 陳啓榮書寫六甲魅力

6年走讀老屋、古廟… 陳啓榮書寫六甲魅力
全球25最佳旅遊地 亞洲6處 台北2主因成新興美食目的地

全球25最佳旅遊地 亞洲6處 台北2主因成新興美食目的地
旅美湖南同鄉會換屆 劉運疇連任會長

旅美湖南同鄉會換屆 劉運疇連任會長
「宴遇永安」吃美食 男女主都肉眼可見的變胖

「宴遇永安」吃美食 男女主都肉眼可見的變胖

熱門新聞

印州華裔夫婦在微信上的信息，成為檢方起訴的證據。(路透)

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

2025-12-19 09:57
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

2025-12-16 09:20
騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
勁球彩券18日上午的獎金已經達到15億元。(美聯社)

維州樂透局示警 50億兆彩是詐騙

2025-12-18 10:38
圖為蒙大拿州立大學校園。（美聯社）

演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

2025-12-18 21:18
伊利諾州州長普立茲克。(美聯社)

伊州長簽署安樂死法案 明年9/12生效

2025-12-15 11:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年