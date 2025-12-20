夏樂台鄉會攜手FASCA 展現台灣美食與文化

台灣節慶美食。(夏樂台灣同鄉會提供)

夏樂台灣同鄉會與福爾摩沙青年文化大使(FASCA)學員日前參與於Easyway Regional Recreation Center舉辦，由南北卡 亞美聯合商會與南北卡亞美基金會主辦的「AAPI Cultural Holiday Festival」，在歡樂節慶氛圍中，向當地民眾介紹台灣多元的傳統節慶文化與表演藝術。 主辦單位代表與同鄉會及FASCA成員。(夏樂台灣同鄉會提供)

在FASCA學員志工協助解說下，夏樂台灣同鄉會設置文化展示攤位，介紹台灣重要節慶習俗與傳統飲食。同鄉會簡介了閩客等漢人春節、端午節 與中秋節的習俗，搭配以同鄉會資深會員特地手作的傳統紅龜粿、發粿、芋頭巧、湯圓、太陽餅等食品，讓來訪大眾了解到除了珍珠奶茶外，台灣更豐富的美食。 象徵美台交流的台灣文化桌。(夏樂台灣同鄉會提供)

此外，也介紹台灣最普遍的媽祖信仰，每年媽祖出巡更是國際民俗學者關注焦點；該展示也綜合介紹了台灣的十六個原住民 族群，以及他們在七、八月之間的豐年祭與祖靈祭。

在表演活動上，同鄉會六位成員的客家紙傘舞贏得眾多掌聲。FASCA學員則演出三太子舞、扯鈴與街舞，展現年輕世代的文化活力。扯鈴象徵童玩藝術的傳承，三太子舞融合廟會文化與青少年次文化，而街舞則展現台灣與國際文化接軌的能力。 客家紙傘舞。(夏樂台灣同鄉會提供)

主辦單位多年來致力推廣亞裔文化、協助中小企業與促進公共參與。隨著夏樂市成為美國成長最快的城市之一，台美社群透過文化交流活動，持續為深化美台連結奠定重要基石。