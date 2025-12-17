亞城中華文化學校 期末結業慶聖誕

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
中華文化學校學生會成員。左一為副校長夏忠菁。(學校提供)
中華文化學校學生會成員。左一為副校長夏忠菁。(學校提供)

亞特蘭大中華文化學校日前於杜魯斯高中(Duluth High)舉辦聖誕晚會，除了有中文學校以及台灣華語文學習中心(TCML)的學生們演出精彩才藝外，還有精美獎品供摸彩，充滿歲末喜慶氣氛。

當天晚會由舞獅隊熱力演出拉開序幕，並由吳海棠(Scarlett Cribb)及苗家萱(Giah Miao)擔任主持。亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮也出席同歡，他回顧過去一年他到任以來所參與該校舉辦的多項活動，感謝教職員及家長們用心推廣華語文教學及中華文化的努力及貢獻。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處組長李瑞徵代表辦事處祝福在座各位歲末愉快、新年快樂。該校董事長邱婷蘭也代表董事會成員向全校師生及家長表達感謝。

當天學校頒發了今年度的T恤設計競賽獎，並為校長林香蘭慶生。林香蘭感謝董事會、贊助廠商、家長會、學生會，家長及同學們這一年來的努力及成果，也祝大家歲末佳節愉快。

晚會中表演節目多元，包括了中文學校多個班級表演歌舞外，該校台灣華語文學習中心學員們也奮力演出，十分吸睛；另外北景高中(Northview High School)的Yo-Yo Dinos扯鈴隊也有精彩表演。

節目中並備有各式獎品供抽獎，來賓滿載而歸。

林香蘭表示，中華文化學校與該校TCML全力推廣華語文文化，未來一年也將舉辦各項交流活動，包括石頭山農曆春節慶祝活動、暑期夏令營等。下學期的春季班將於2026年1月10日開始上課，詳情可見：atlantaccs.org或tcmlccs.org。

學童們可愛的表演。(記者林昱瑄／攝影)
學童們可愛的表演。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大中華文化學校舉辦聖誕晚會。右起為副校長夏忠菁、董事長邱婷蘭、亞特蘭大僑教...
亞特蘭大中華文化學校舉辦聖誕晚會。右起為副校長夏忠菁、董事長邱婷蘭、亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮及校長林香蘭。(學校提供)
晚會由舞獅隊開場。(記者林昱瑄／攝影)
晚會由舞獅隊開場。(記者林昱瑄／攝影)
TCML學員們奮力演出好吸睛。(記者林昱瑄／攝影)
TCML學員們奮力演出好吸睛。(記者林昱瑄／攝影)
中華文化學校台灣華語文學習中心學員們與教職員合影。左四起為校長林香蘭、亞特蘭大僑...
中華文化學校台灣華語文學習中心學員們與教職員合影。左四起為校長林香蘭、亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮。右一為副校長夏忠菁。(學校提供)
舞獅隊向Kevin老師(右二)致贈禮物表達感謝。(記者林昱瑄／攝影)
舞獅隊向Kevin老師(右二)致贈禮物表達感謝。(記者林昱瑄／攝影)
北景高中Yo-Yo Dinos扯鈴隊演出。(記者林昱瑄／攝影)
北景高中Yo-Yo Dinos扯鈴隊演出。(記者林昱瑄／攝影)
當天頒發今年度T恤設計獎。右為副校長夏忠菁。(記者林昱瑄／攝影)
當天頒發今年度T恤設計獎。右為副校長夏忠菁。(記者林昱瑄／攝影)

