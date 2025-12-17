亞城中華文化學校 期末結業慶聖誕

中華文化學校學生會成員。左一為副校長夏忠菁。(學校提供)

亞特蘭大 中華文化學校日前於杜魯斯高中(Duluth High)舉辦聖誕晚會，除了有中文學校以及台灣華語文學習中心(TCML)的學生們演出精彩才藝外，還有精美獎品供摸彩，充滿歲末喜慶氣氛。

當天晚會由舞獅隊熱力演出拉開序幕，並由吳海棠(Scarlett Cribb)及苗家萱(Giah Miao)擔任主持。亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮也出席同歡，他回顧過去一年他到任以來所參與該校舉辦的多項活動，感謝教職員及家長們用心推廣華語文教學及中華文化的努力及貢獻。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處組長李瑞徵代表辦事處祝福在座各位歲末愉快、新年快樂。該校董事長邱婷蘭也代表董事會成員向全校師生及家長表達感謝。

當天學校頒發了今年度的T恤設計競賽獎，並為校長林香蘭慶生。林香蘭感謝董事會、贊助廠商、家長會、學生會，家長及同學們這一年來的努力及成果，也祝大家歲末佳節愉快。

晚會中表演節目多元，包括了中文學校多個班級表演歌舞外，該校台灣華語文學習中心學員們也奮力演出，十分吸睛；另外北景高中(Northview High School)的Yo-Yo Dinos扯鈴隊也有精彩表演。

節目中並備有各式獎品供抽獎，來賓滿載而歸。