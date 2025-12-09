數據中心湧入 威脅亞城空氣品質

我的頻道

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
數據中心爆炸成長恐影響空氣品質與公眾健康。(路透)
清潔空氣倡導者表示，喬治亞州數據中心(data center)產業的爆炸性成長可能會損害公眾健康，尤其是對空氣品質已經惡化的亞特蘭大都會區居民而言。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)的數據，全美超過4%的電力消耗用於數據中心。以人工智慧優化的超大規模資料中心使用的伺服器配備了強大的電腦晶片，每秒可執行數萬億次數學運算，其運行所需的功率是傳統伺服器的兩到四倍。

目前亞城都會區有五個數據中心計畫正在興建，還有更多的則正在規畫中—所有這些計畫都位於南富頓市(South Fulton)。這些數據中心的建置是為了因應人工智慧領域的成長。

「在喬州南底克甫郡(DeKalb)，還有一個佔地100萬平方呎的數據中心正在規畫建設中，」清潔空氣倡導組織「媽媽清潔空氣力量」(Moms Clean Air Force)的斯坦福(Kiya Stanford)說。「如果看看這些地區的居民組成，就會發現其這些地區主要都是少數族裔聚居區。這並非偶然。」

斯坦福表示，雖然這些計畫在建設期間可能會為社區帶來就業機會和資金，但數據中心並不能維持經濟成長。

「我們需要將工業發展、環境汙染和呼吸清潔空氣的權利聯繫起來，」她並補充說，居民應該參加地方政府會議，表達內心的擔憂。

她指出，這些數據中心的電力來源所產生的汙染物會對人類健康造成不利影響。

她也提到，以亞特蘭大都會區為例，臭氧超標天數已從2023年的1.8天增加到2024年的5.5天。她說：「極端高溫和有害臭氧之間存在直接關聯，這種情況尤其發生在亞特蘭大都會區。」

