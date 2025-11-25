徐佳青訪亞城僑社 深化連結、關注台商發展

慈濟基金會亞特蘭大分會師姐向徐佳青說會務推動情形。(亞特蘭大文教中心)

中華民國 台灣僑務委員會委員長徐佳青日前由駐亞特蘭大 辦事處處長林主恩及亞特蘭大文教中心主任閻樹榮陪同，先後前往慈濟 基金會亞特蘭大分會、台商正新輪胎拜訪，並在亞特蘭大台美學校與鄉親座談。

慈濟分會團隊向徐佳青介紹會所購置、設計到裝修與日常維運的心路歷程，並簡要說明人文學校的教學理念、營運模式，以及該會在慈善、教育、人文推廣與協助居民報稅等社區服務成果。

徐佳青對慈濟長期在慈善與救災領域的投入表達深切感謝，也提到僑委會與慈濟在華文教育領域合作緊密。她指出，台美已簽署「教育合作倡議」，僑委會正與全球僑校推動「台灣華語文學習中心」計畫，期盼未來能與慈濟進一步合作，擴大台灣華語教育能量。

行程第二站來到台商正新輪胎公司(Cheng Shin Tire)。總經理李宏文及團隊以簡報介紹企業在北美的營運現況、行銷通路與未來布局。徐佳青並實地視察廠房，詳細了解產品製造流程、運輸與銷售情況，以及美國關稅政策對企業的影響。她肯定台商展現堅韌、靈活且不畏困難的特質。

徐佳青隨後前往亞特蘭大台美學校與當地鄉親座談。她指出，僑委會肩負服務全球僑胞的使命，儘管預算有限，她上任後積極爭取經費。她肯定台美學校成立華語文學習中心成果，並提到現已與Google、美國地方圖書館等單位合作辦班，成功將華語文教育從僑社推向主流社會。