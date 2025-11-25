徐佳青訪亞城僑社 深化連結、關注台商發展

我的頻道

【亞特蘭大訊】
慈濟基金會亞特蘭大分會師姐向徐佳青說會務推動情形。(亞特蘭大文教中心)
中華民國台灣僑務委員會委員長徐佳青日前由駐亞特蘭大辦事處處長林主恩及亞特蘭大文教中心主任閻樹榮陪同，先後前往慈濟基金會亞特蘭大分會、台商正新輪胎拜訪，並在亞特蘭大台美學校與鄉親座談。

慈濟分會團隊向徐佳青介紹會所購置、設計到裝修與日常維運的心路歷程，並簡要說明人文學校的教學理念、營運模式，以及該會在慈善、教育、人文推廣與協助居民報稅等社區服務成果。

徐佳青對慈濟長期在慈善與救災領域的投入表達深切感謝，也提到僑委會與慈濟在華文教育領域合作緊密。她指出，台美已簽署「教育合作倡議」，僑委會正與全球僑校推動「台灣華語文學習中心」計畫，期盼未來能與慈濟進一步合作，擴大台灣華語教育能量。

行程第二站來到台商正新輪胎公司(Cheng Shin Tire)。總經理李宏文及團隊以簡報介紹企業在北美的營運現況、行銷通路與未來布局。徐佳青並實地視察廠房，詳細了解產品製造流程、運輸與銷售情況，以及美國關稅政策對企業的影響。她肯定台商展現堅韌、靈活且不畏困難的特質。

徐佳青隨後前往亞特蘭大台美學校與當地鄉親座談。她指出，僑委會肩負服務全球僑胞的使命，儘管預算有限，她上任後積極爭取經費。她肯定台美學校成立華語文學習中心成果，並提到現已與Google、美國地方圖書館等單位合作辦班，成功將華語文教育從僑社推向主流社會。

此外，她也說明政府鼓勵外籍生赴台求學的多項措施，包括獎學金、申請永久居留權、產學合作機會與津貼等政策。座談會中，鄉親亦就亞特蘭大直航台灣、台灣健保、戶籍問題、教材融入台灣元素等多項議題踴躍建言，會場交流熱烈。

徐佳青向亞特蘭大鄉親說明僑務工作推動情形。(亞特蘭大文教中心)
北美正新輪胎總經理李宏文(前排左一)向徐佳青(前排左二)介紹公司營運概況。(亞特...
徐佳青致贈慈濟基金會亞特蘭大分會紀念品。(亞特蘭大文教中心)
北美正新輪胎研發部門主管向徐佳青介紹產品。(亞特蘭大文教中心)
座談會全體與會人員合影。(亞特蘭大文教中心)
