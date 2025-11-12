北卡三角區地方選舉 2華裔當選市議員

我的頻道

記者王明心／北卡報導
穆淑雲當選埃佩克斯市議員。(穆淑雲提供)
穆淑雲當選埃佩克斯市議員。(穆淑雲提供)

今年北卡三角地區市級選舉上周落幕，三位華裔候選人中，民主黨的穆淑雲與黃徐雙雙當選，分別成為埃佩克斯(Apex)與凱瑞(Cary)市議員，共和黨的鄭瑋佩在莫里斯維爾(Morrisville)市議選舉中落敗。無論勝敗，華裔參政熱情提升，展現積極參與的成果。

穆淑雲是埃佩克斯首位亞裔女性市議員候選人，由於史無前例，其選戰受到高度關注與激烈攻擊，但她最終以超過對手兩倍票數勝出。她表示，這一路走來不易，幸得華人社區大力支持，並與印度、尼泊爾、穆斯林、拉丁裔及黑人等社區互動，整合資源並善用社交媒體，提高知名度。

她感謝志願者的鼎力支持，在競選期間，協助寫明信片、打電話、發短信、插牌、 風雨無阻地敲門拜訪、動員家人朋友出來投票等，給了她信心和勇氣。她說這一場 選舉是華人幾個月來堅持不懈，努力助選的結果，是屬於大家的勝利，她將努力服務，回報華人和亞裔社區，包括鼓勵更多人參與社區服務和公民事務、提攜培養更多人，尤其是華二代。

當選凱瑞市議員的黃徐雙雙接受abc電視臺採訪。(黃徐雙雙提供)
當選凱瑞市議員的黃徐雙雙接受abc電視臺採訪。(黃徐雙雙提供)

黃徐雙雙在凱瑞C區競選，她指出該區是全市最保守選區之一，華人比例僅約1%，必須克服文化認同及信任上的挑戰。她以7116票對3846票大勝，籌款近10萬元，並獲媒體報導。她說，自己成功關鍵在於「腳踏實地」的掃街拜訪，個人親自走訪超過6000戶，整個團隊拜訪9000戶，一步步向選民傳達理念與誠意。她強調，希望自己的經歷能鼓勵更多華人及華二代勇於參政，讓社區聽見更多聲音。

鄭瑋佩為失利的共和黨候選人叫屈。(記者王明心/攝影)
鄭瑋佩為失利的共和黨候選人叫屈。(記者王明心/攝影)

鄭瑋佩則代表共和黨參選失利，她指出，部分選民因聯邦與總統層面的政治因素投票給民主黨候選人，忽略地方政策訴求，包括反對四年內40%的稅收成長對房主造成的負擔。她對此結果感到遺憾，但仍肯定自身與其他候選人的努力。

此次選舉顯示，北卡三角地區華裔社區的政治參與度逐步提升，無論勝敗，亞裔候選人的聲音與影響力已日益明顯。

