喬州甘斯維爾台商會 春季健行

喬州甘斯維爾台灣商會為北美洲首先第一個辦理響應「世界健康日」健行活動之台灣組織團體。(商會提供)

為響應世界衛生組織(WHO)世界健康日(World Health Day)，鼓勵走出戶外，活絡筋骨，舒展身心，促進健康，喬治亞州甘斯維爾台灣商會於5日上午10時假Rogers Bridge公園辦理春季健行。

活動由該會會長林恩如主持，駐亞特蘭大 經濟文化辦事處經濟組組長唐永興、亞特蘭大華僑文教服務中心主任閻樹榮、僑務委員陸復泰伉儷、僑務促進委員蕭柏恩伉儷、愛默蕾大學(Emory)台灣同學會副會長陸晟華、喬治亞大學(UGA)台灣同學會前會長楊媗閔，以及該會副會長劉紹鵬、秘書長陳雯琳、財務長戚金枝、第4屆名譽會長王立綱律師、第10屆名譽會長孔繁華伉儷、理事、眷屬、華人教會與社區好友等約90餘人共襄盛舉。

Rogers Bridge公園設施新穎美觀，步道平穩舒適，走完全程3.2哩約60-90分鐘，適合男女老少各種年齡層，輕鬆享受大自然洗禮。

大家完成健行後聚集公園涼亭，再共享現烤現做、美味可口的越南 三明治、香蕉及礦泉水，同時進行趣味機智有獎徵答，畫家楊安妮也為活動贊助20份親筆簽名精緻手繪袋，大家搶答踴躍。

世界健康日為世界衛生組織於1948年第一屆世界衛生大會上決議設立，並於1950年由紀念世界衛生組織之「組織法」成立日期7月22日改為4月7日，至今已經78年歷史。