我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

喬州甘斯維爾台商會 春季健行

【亞特蘭大訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬州甘斯維爾台灣商會為北美洲首先第一個辦理響應「世界健康日」健行活動之台灣組織團體。(商會提供)
喬州甘斯維爾台灣商會為北美洲首先第一個辦理響應「世界健康日」健行活動之台灣組織團體。(商會提供)

為響應世界衛生組織(WHO)世界健康日(World Health Day)，鼓勵走出戶外，活絡筋骨，舒展身心，促進健康，喬治亞州甘斯維爾台灣商會於5日上午10時假Rogers Bridge公園辦理春季健行。

活動由該會會長林恩如主持，駐亞特蘭大經濟文化辦事處經濟組組長唐永興、亞特蘭大華僑文教服務中心主任閻樹榮、僑務委員陸復泰伉儷、僑務促進委員蕭柏恩伉儷、愛默蕾大學(Emory)台灣同學會副會長陸晟華、喬治亞大學(UGA)台灣同學會前會長楊媗閔，以及該會副會長劉紹鵬、秘書長陳雯琳、財務長戚金枝、第4屆名譽會長王立綱律師、第10屆名譽會長孔繁華伉儷、理事、眷屬、華人教會與社區好友等約90餘人共襄盛舉。

Rogers Bridge公園設施新穎美觀，步道平穩舒適，走完全程3.2哩約60-90分鐘，適合男女老少各種年齡層，輕鬆享受大自然洗禮。

大家完成健行後聚集公園涼亭，再共享現烤現做、美味可口的越南三明治、香蕉及礦泉水，同時進行趣味機智有獎徵答，畫家楊安妮也為活動贊助20份親筆簽名精緻手繪袋，大家搶答踴躍。

世界健康日為世界衛生組織於1948年第一屆世界衛生大會上決議設立，並於1950年由紀念世界衛生組織之「組織法」成立日期7月22日改為4月7日，至今已經78年歷史。

喬州甘斯維爾台灣商會為北美洲首先第一個辦理響應「世界健康日」健行活動之台灣組織團體；同時積極推動台灣文化產品走進世界，關懷社會、回饋台灣不餘遺力。

該會會長林恩如主持此次活動。(商會提供)
該會會長林恩如主持此次活動。(商會提供)
當天主辦單位提供現烤現做的美味越南三明治、香蕉及礦泉水等美食。(商會提供)
當天主辦單位提供現烤現做的美味越南三明治、香蕉及礦泉水等美食。(商會提供)
喬州甘斯維爾台商會「世界健康日」春季健行活動，計有90餘人參與。(商會提供)
喬州甘斯維爾台商會「世界健康日」春季健行活動，計有90餘人參與。(商會提供)

亞特蘭大 越南 喬州

上一則

賓大3學生簽證遭取消 似與抗議活動無關

延伸閱讀

洛台美商會舉辦企業參訪 實地走訪旅館與加油站收穫豐

洛台美商會舉辦企業參訪 實地走訪旅館與加油站收穫豐
與阿拉巴馬州爭水資源 聯邦法官挺喬州

與阿拉巴馬州爭水資源 聯邦法官挺喬州
亞特蘭大春季園遊會 美食、文化宣揚台灣

亞特蘭大春季園遊會 美食、文化宣揚台灣
中國六商會同步聲明 挺北京反制美關稅

中國六商會同步聲明 挺北京反制美關稅

熱門新聞

全美房屋保險費用持續增長。(pexels)

全美房產保險費 這2州飆漲5成

2025-04-04 10:10
北卡州大有5000個國際學生，為該州最多留學生的大學。(北卡州大臉書)

不談政治 北卡大留學生簽證仍被撤 引發寒蟬效應

2025-04-07 10:09
天普大學一名學生簽證被撤銷，最終選擇自行離美。(天普大學臉書)

簽證突遭吊銷 天普大學學生已自行離美

2025-04-07 15:49
「哪吒2」賣座超過125億元人民幣，創下全球動畫電影票房紀錄。圖為中國北京一家戲院門外的大型電影海報。(路透)

紐約波士頓等多地華人租IMAX影院 熱播哪吒2

2025-04-04 21:00
川普新關稅將衝擊小金額包裹的成本。(pexels)

800元以下中、港進口商品取消免稅 小額包裹成本大增

2025-04-03 09:31
3月29日，亞特蘭大的主要花粉量(major pollens)達到了1萬4801，創下了35年來的最高紀錄。(美聯社)

亞城花粉量破紀錄 專家籲睡前洗澡

2025-04-04 10:02

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故