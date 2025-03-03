北卡華人企業協會 邀建築商講土地價值評估

會長李家瑞(右)向穆利克致贈感謝狀。(記者王明心/攝影)

北卡華人 企業協會日前在三角科技園區舉行午餐座談會，邀請建築專家穆利克(Eric Musico)從建築商的角度評估土地價值，吸引許多對土地開發和房地產投資 有興趣的民眾參加。

會長李家瑞表示，協助會員企業成長、為中美企業牽線搭橋，提供及時援助為該會使命。該會商業發展副總監張倩如介紹，穆利克在美國排名第一的設計建造承包商ARCO

擔任商業和經濟發展總監。董事會秘書長程燦東表示希望當天講座能幫助大家更精準判斷土地價值，規避風險，並優化開發策略。

穆利克說，一般人在看到土地大小後覺得「合適」，其實只是評估的開始。接下來要查的是土地是否被允許使用、設計、建造？如果是農地或森林保留區，就不能蓋成住宅區或購物中心。

其次還要考慮地理特性。附近是否有許多溪流？是否位於前不著村，後不著店的窮鄉僻壤？離最近的高速公路出口多遠等。其他包括水電瓦斯線路及地下水道的設置難易度，都會直接影響建造成本。

他還提醒應注意當地法規，譬如樹木能否砍伐，且有時居民若抗議砍樹過多，也會阻撓建造計畫。此外，不要以為地目畫分(zoning)容易改變，或以為住宅區旁，想當然爾可以蓋另一個住宅區。

他說，大家買到的土地不一定能百分之百用到，譬如一塊1000平方呎的地，可能因一些因素，有些地方不能用，造成「買空地」的情形。