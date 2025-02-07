北卡春節團拜 56民選官員到場賀年

座談會由David Crabtree(右)主持。(記者王明心/攝影)

由MOVENC基金會、北卡亞裔 聯盟(NCAAA)、南北卡亞太裔聯合商會(CABA)、美中經濟文化協會(CAECA)、劉廣亞州議員辦公室合辦，聯想集團及愛貝爾等企業贊助的北卡春節團拜會，日前在北卡普瑞斯頓(Preston)鄉村俱樂部舉行， 56位民選官員到場祝賀春節，年味十足、氣氛熱烈。

劉廣亞表示，這個活動初衷是讓政策決定者和實施者瞭解中華文化傳統，以利制定政策時考慮華人 的需求，感謝所有貴賓和贊助人。凱瑞(Cary)市長Harold Weinbrecht帶領全體市議員上台拜年，稱當地華人舉辦充滿活力的慶祝活動，讓大家得以欣賞春節文化遺產。他代表凱瑞市議會宣布當天為該市春節慶祝日。

團拜會由高中生徐一葛(Jake Xu)和劉梅森(Mason Dupre)共同主持。剛上任不久的北卡檢察長傑克森(Jeff Jackson)表示，這是他上任以來的第一個活動，他的主要工作是確保北卡每個人民都得到司法公正，感謝華裔的貢獻。

州參議員Ted Alexander感謝華人對海倫風災的熱心賑災，期待繼續與華人社區合作。國會眾議員Deborah Ross盛讚華人融入社會的努力。國會眾議員Valerie Foushee請大家盡量與她聯繫溝通。

北卡衛生部部長Devdutta Sangvai是北卡第一個亞裔內閣官員，希望大家多多利用該部的服務。北卡公共教育總督學Mo Green說，他要讓北卡成為全美最好的教育系統。北卡最高法院副法官Anita Earls說，她將致力保障州民權益。

晚宴後舉行了參政座談會，由曾得16項艾美獎，WRAL電視台前首席主播David Crabtree主持，邀請民主黨助選團體They See Blue外聯總監Mona Singh、北卡印裔政治團體 NC-INPAC的Subhash C Gumber、北卡亞裔美國人聯合會(NCAAT)執行董事Chavi Khanna Koneru、來自華人參政平台MOVENC，將參選Apex市議員的穆淑雲，將競選凱瑞市議員的黃雙雙， 就「亞太裔公民參與的現在與未來」發表看法。

上述人士表示，北卡亞裔從尖端科技人士到難民都有，許多人遇到困難不知向誰求助，遑論從政，所以銜接亞裔和主流，讓亞裔聲音被聽見的行動非常重要。他們期盼各族裔間多溝通理解，攜手前行，過程也許辛苦，但值得努力。