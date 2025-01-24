亞城醫療講座 2/15談心肺、攝護腺

由美東南區僑務委員陸復泰及僑務促進委員吳俊彥主辦的醫療講座「好肺，好心，好攝護腺，好健康」，將於2月15日(周六)早上10時30分至中午12時於亞特蘭大 僑教中心舉辦。

當天主題將探討肺癌、心臟和攝護腺的健康，並將解答現場提問。

主講醫師包括：

●胸腔外科醫生John Gouldman，主治肺、食道和氣管的疾病，他是第一位把肺葉切除術帶到Northside和St. Joseph這兩所醫院的醫生，專功微創手術，對老人的肺部治療很有經驗。

●心臟科陳百揚醫生(Dr. Jack Chen)擁有20多年實務經驗，專攻心臟導管插入術和介入性心臟病 學以及核心臟病學。他在國內和國際公認「經橈動脈」(位於手腕的動脈)進行的介入心臟手術的領域上首屈一指，在亞特蘭大做這個手術的他是第一位，並教導其他醫生這個新技術。他並在很多國內外會議演說，也擔任亞特蘭大「經橈動脈」峰會的專案總監，並還擁有可調節介入導引導管設計的專利。

●泌尿科袁人睿醫生(Dr. Jerry Yuan)，他專精治療男性和女性泌尿道問題和男性生殖器官問題，其治療疾病包括膀胱癌或攝護腺癌、腎結石和泌尿道感染，也進行輸精管切除手術。

僑教中心地址：5377 New Peachtree Rd. Chamblee, GA 30341。