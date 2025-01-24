我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷傑納隆科學獎 14華生入決賽 40人榜單占比逾3成

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

亞城醫療講座 2/15談心肺、攝護腺

【亞特蘭大訊】

由美東南區僑務委員陸復泰及僑務促進委員吳俊彥主辦的醫療講座「好肺，好心，好攝護腺，好健康」，將於2月15日(周六)早上10時30分至中午12時於亞特蘭大僑教中心舉辦。

當天主題將探討肺癌、心臟和攝護腺的健康，並將解答現場提問。

主講醫師包括：

●胸腔外科醫生John Gouldman，主治肺、食道和氣管的疾病，他是第一位把肺葉切除術帶到Northside和St. Joseph這兩所醫院的醫生，專功微創手術，對老人的肺部治療很有經驗。

●心臟科陳百揚醫生(Dr. Jack Chen)擁有20多年實務經驗，專攻心臟導管插入術和介入性心臟病學以及核心臟病學。他在國內和國際公認「經橈動脈」(位於手腕的動脈)進行的介入心臟手術的領域上首屈一指，在亞特蘭大做這個手術的他是第一位，並教導其他醫生這個新技術。他並在很多國內外會議演說，也擔任亞特蘭大「經橈動脈」峰會的專案總監，並還擁有可調節介入導引導管設計的專利。

●泌尿科袁人睿醫生(Dr. Jerry Yuan)，他專精治療男性和女性泌尿道問題和男性生殖器官問題，其治療疾病包括膀胱癌或攝護腺癌、腎結石和泌尿道感染，也進行輸精管切除手術。

僑教中心地址：5377 New Peachtree Rd. Chamblee, GA 30341。

亞特蘭大 心臟病

上一則

佛光山2025新春祈福活動

下一則

華府國建會 楊靜芬接任會長

延伸閱讀

ASML強敵？哈工大研發出13.5奈米極紫外光曝光機心臟

ASML強敵？哈工大研發出13.5奈米極紫外光曝光機心臟
北加華語文中心與Google三度聯手 打響台灣學華語品牌

北加華語文中心與Google三度聯手 打響台灣學華語品牌
心臟主動脈弓潰瘍 引起腹脹痛 1周兩度開刀救命

心臟主動脈弓潰瘍 引起腹脹痛 1周兩度開刀救命
微創攝護腺水刀手術 解除8年排尿困難

微創攝護腺水刀手術 解除8年排尿困難

熱門新聞

庫克郡警長辦公室定期在芝城華埠廣場協助改善治安的行動，22日被風聲鶴唳的華社誤傳為ICE執法。(讀者提供)

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

2025-01-23 09:53
I-9表格用於驗證員工符合在美就業資格。(USCIS官網截圖)

ICE突襲餐館怎麼辦？雇主備好這份表格應變

2025-01-21 11:05
華埠地區時常有尋找臨時工機會的移民聚集，在川普政府揚言展開ICE突襲後，人數明顯少了許多。(特派員黃惠玲／攝影)

ICE掃蕩 上班路上、上班地點恐最易遭突襲

2025-01-20 09:33
產後第三天，吳弭帶著Mira返家。(吳弭ig)

生完第3胎就回去上班 波城市長吳弭放棄產假引關注

2025-01-16 09:35
示意圖。（取自123RF）

把2名無證移民當家僕 新州醫師遭永久吊銷執照

2025-01-17 17:23
新澤西州開普門郡女老師卡隆(Laura Caron)被控性侵未成年男學生。(開普門郡拘留所)

新州女教師涉性侵同住13歲男生「每周兩次」生1女超像他

2025-01-23 12:41

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄