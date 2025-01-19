喬州州長擬斥資數億 整修及新建監獄計畫

喬州州長坎普提議對該州監獄投入大量資金，包括規畫再建一座新監獄並啟動一項大規模的翻新計畫。圖為該州Jackson市監獄的囚犯。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)提議對該州監獄 投入大量資金，包括規畫再建一座新的懲教設施，同時啟動一項大規模的翻新計畫。

立法者正在尋求解決監獄中一系列引發聯邦調查的問題解決方案，包括：囚犯死亡人數急劇增加；員工流動率高、犯罪逮捕率高；以及持續存在的手機和毒品 違禁問題。

懲教廳廳長奧利佛(Tyrone Oliver)日前公布了一項新計畫，將在6月底前支出4.58億元，並在7月1日開始的會計年度再增加1.45億元支出。

坎普在聲明中表示，「公共安全是州政府的首要任務，這就是為什麼我們採取全面、慎重的措施加強執法並改善懲教系統。」

阿拉巴馬州正在蒙哥馬利(Montgomery)北部建造一座造價飆升至11億、設有4000個床位的監獄。阿肯色州已撥出超過4億元用於建造一座擁有3000個床位的新監獄，但尚未給出總成本估算，也沒有透露何時開工。去年，路易斯安納州撥款至少1億元用於升級監獄設施，包括提供空間給被指控的17歲囚犯，讓他們與年齡較長的獄囚分開。

喬州 已在華盛頓郡(Washington)的Davisboro附近建造一座擁有3000張床位的監獄。該支出計畫要求再撥款4700萬來裝備這座監獄，而去年立法者已批准撥款4.51億來建造此監獄，並將為每名囚犯安排一間牢房。

奧利佛表示，該部門希望再撥款4000萬來開始規畫另一監獄，並表示該監獄可能有大約1500個單人牢房。

這些資金的其中大部分將從喬州數十億元的盈餘現金中一次性支出，但將分攤到數年內撥款。

奧利佛表示，監獄需新增2600名員工才能達到滿員狀態。他建議增雇882名獄警來填補部分空缺，即每三個月雇用約110人。

奧利佛也表示，疫情間監獄就業人數大幅下降，之後該部門已連續三年增加獄警數量。他同時提議將獄警薪水提高4%。

改造現有監獄也是新的工作重點，特別是安裝新鎖和控制系統，奧利佛還提出了一項耗資5000萬元的計畫，用於打擊監獄內手機以及監獄外無人機投放毒品、手機和其他違禁品。