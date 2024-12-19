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今年底假期 至少370萬喬州人出行 比去年多近11萬人

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
根據標準普爾的預測，今年底假期約有370萬喬治亞州人將出行至少50哩，將比去年多了近10萬9000人。(美聯社)
根據標準普爾的預測，今年底假期約有370萬喬治亞州人將出行至少50哩，將比去年多了近10萬9000人。(美聯社)

根據標準普爾全球市場情報公司(S&P Global Market Intelligence)的預測，在幾周前的繁忙感恩節旅行季之後，今年底的假期大約有370萬喬治亞州人將出行至少50哩，這比去年的紀錄多了近10萬9000人，也將是連續第三年創下紀錄。

AAA預測，在全美，受近期通膨降溫和就業強勁的推動，自12月21日至元旦期間，將有創紀錄的1億1930萬人離家旅行。儘管今年機票價格比去年上漲4%，航空旅行仍將創下紀錄。

航空公司貿易協會(Airlines for America, A4A)也預計本季的航空旅行量將創下歷史新高，主要的美國航空公司已為此增加了14萬個每日座位。

但該機構表示，今年90%的出遊旅客將開車前往目的地，這也使喬州人將創下自己的公路旅行記錄。儘管以全美來看，公路旅行預計仍將低於2019年的高水平。

AAA發言人威特斯(Montrae Waiters)在一份聲明中表示，旅行者，「尤其是有小孩的家庭，更喜歡公路旅行，因為其有更高的靈活性和較低的成本」。

根據AAA的數據，喬州汽油價格比去年同期每加侖低約10分，和目前全美平均相比每加侖也低了10分。

交通數據公司INRIX提醒民眾，避免在聖誕節和新年之前的周末開車出行，這時段全美的道路交通延誤預計將是最嚴重的。

喬州 聖誕節 就業

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