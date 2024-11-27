司法部：喬州亞城富頓郡監獄侵犯人權

聯邦司法部指出，亞特蘭大富頓郡(Fulton)監獄侵犯了所關押者的憲法權利。(美聯社)

聯邦司法部 近日表示，亞特蘭大富頓郡(Fulton)監獄 系統性侵犯了所關押者的憲法權利，導致一名患有精神病的男子於2022年因疏於照顧而死亡，死時身體還遭蝨子寄生叮咬。

該部門在一份報告中表示，2023年7月啟動的一項民權調查發現了廣泛的問題，包括未能保護囚犯免受暴力、使用不正當武力，以及未能提供適當的醫療護理和生活條件等。

「儘管人們廣泛認識到這些問題，但違憲和非法的情況仍然存在。弱勢群體—包括兒童、同性戀或變性者、有醫療和心理健康需求者等—往往首當其衝地受到這些情況的影響。」

在記者會上，警長拉巴特(Patrick Labat)和富頓郡主席皮茨(Robb Pitts)表示，該郡一直在致力於監獄改革。

拜登政府領導下的司法部對美國各地的監獄發起了一系列民權調查，稱為模式或實踐調查(pattern or practice investigation)。

2022年9月，囚犯湯普森(LaShawn Thompson)被發現死在昆蟲出沒的牢房內，富頓郡監獄成為頭條新聞。司法部表示，調查中發現還有其他從未登上新聞的死亡事件。

報導稱，湯普森去世後，當地警長辦公室的三名高級官員辭職，郡官員並承諾解決監獄的一些問題。

儘管如此，郡監獄內仍有被監禁者死亡。

司法部的報告稱，「2023年8月間，不到24小時內，該郡監獄內至少有7人被刺傷，1人死亡。暴力事件涉及5個囚房和3層樓。」

該報告結論指出，富頓郡對傷害風險「故意漠不關心」，侵犯了被監禁者的權利。

「我們不能對富頓郡監獄內人們所遭受的不人道、暴力和危險的狀況視而不見，」民權部門助理檢察長克拉克(Kristen Clarke)說。

「數十名被關押在富頓郡監獄的人因內部條件惡劣，相當於被判處死刑或被謀殺。」

民主黨的喬州 聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)一直在領導國會對全美監獄的惡劣條件進行多項調查，他稱富頓郡監獄內的虐待行為「令人震驚」。

他在一份聲明中表示，「這些情況每天持續存在，都是對喬州人人權和憲法權利的維護失敗。」