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北卡大槍擊案 韋郡校長種族言論惹議

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡大學為嚴資杰舉行燭光哀悼會。(該校官網)
北卡大學為嚴資杰舉行燭光哀悼會。(該校官網)

教堂山北卡大學應用物理系副教授嚴資杰8月28日被學生齊太磊開槍打死後，校方、主流和華人社區紛表哀思，但韋恩郡(Wayne)一高中校長卻在社交媒體上發表種族歧視言論，引起民眾憤怒和憂心。

韋恩郡春溪高中(Spring Creek High)校長瓦特斯(Wendy Waters)卻在其臉書發表種族歧視言論：「什麼？他(齊太磊)2022年才從武漢大學來到我們國家！我敢打賭他是一名中國民族主義者(Chinese Nationalist)，以『訪問學生』身分來竊取我們的知識產權，為中共工作！他身上沒有任何白人成分，且這事發生在我門前，我不會讓他們逍遙法外。我們需要與討厭我們的人脫鉤！」，署名「一個憤怒的媽媽」。

根據WRAL電視台，許多人對此表示反感，將其言論解讀為種族主義。韋恩郡公校系統發表聲明，指出瓦特斯的言論完全不反映學區觀點，他們正在審查和處理此事。

北卡大校報The Daily Tar Heel於30日頭版登出當日學生們在三小時的封鎖中所收發的短信內容，如「我好害怕」、「發生了什麼事？」、「大家都在發抖」、「我快吐了」、「請為我們禱告」等，語氣充滿恐慌不安，令人不忍。

華裔大三生羅凱莉(Kylie Robinson)說，她那時在聲樂老師的辦公室，兩人把鋼琴推到門後當路障。她很感恩當時能和教授同在熟悉房間裡，但精神上很痛苦，因不知發生什麼事。她說沒有人應該經歷這種恐懼的事。

學校為紀念嚴資杰，於30日下午1時2分敲響校鐘三聲，這正是兩天前911電話警示校警發生槍擊的時間。當晚7時30分學校在Dean E. Smith體育館舉行燭光哀悼會。根據該校官網，大約5000名師生和民眾到場，其中包括嚴資杰的母親和兩個孩子；此外約1萬人在線觀看實況轉播。校長古斯基維奇(Kevin M. Guskiewicz)會上表示悲痛，他說嚴資杰的生命如此美好，卻結束得太早。

正當大部分的人都為此感到悲痛時，春溪高中這名校長發表種族歧視言論；北卡三角地區華美協會(TACAS)會長黃光榮接受WRAL採訪時表示，這類言論將亞裔置於危險處境，「這與種族無關，不應發生在任何人身上」。杜克大學教授周成蔭(Eileen Chow)說一些學生面對不公平指控，成為攻擊目標，特別是理工科學生被懷疑是間諜或叛徒，是亞裔民眾和國際學生一直擔心的事。

北卡三角地區華美協會(TACAS)會長黃光榮表示此事與種族無關。(WRAL截圖)
北卡三角地區華美協會(TACAS)會長黃光榮表示此事與種族無關。(WRAL截圖)
校報The Daily Tar Heel登出學生們在封鎖中，手機所收發的短信內容...
校報The Daily Tar Heel登出學生們在封鎖中，手機所收發的短信內容。(校報Instegram)
杜克大學周成蔭說一些學生成為攻擊目標並面對不公平指控。(WRAL截圖)
杜克大學周成蔭說一些學生成為攻擊目標並面對不公平指控。(WRAL截圖)
北卡大學的鐘樓為嚴資杰敲響校鐘三聲。(記者王明心／攝影)
北卡大學的鐘樓為嚴資杰敲響校鐘三聲。(記者王明心／攝影)
高中校長瓦特斯(Wendy Waters)在臉書上發表種族歧視言論。(WRAL截...
高中校長瓦特斯(Wendy Waters)在臉書上發表種族歧視言論。(WRAL截圖)

種族歧視 北卡 亞裔

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