北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
教堂山北卡大學博士生齊太磊(Tailei Qi)涉嫌槍殺該校應用物理系華裔副教授嚴資杰(Zijie Yan)案件引起高度關注，究竟兇嫌為何開槍殺死許多學生心中的好老師，也成為議論焦點。在嚴資杰就讀紐約倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)博士班時，曾擔任過他的指導教授的克里西(Douglas Chrisey) 29日撰文提到，「我們上次聯繫時，嚴(資杰)跟我提到過他的一名研究生有心理健康問題導致妄想，他希望他維持穩定並盡快畢業」。
嚴資杰的死，引起學術界震驚，一些熟識他的人，稱他是一位熱情的科學家，也是一個性格外向的朋友，38歲的他住在Apex，還有兩個年幼的孩子。
目前在杜蘭大學(Tulane University)任教的克里西29日發文提到，「嚴(資杰)總是用令人難以置信的實驗結果，還有燦爛的笑容來敲我的門」。他表示，嚴資杰是一個很可愛的人，他的生命結束於槍枝暴力，「我非常震驚」。
根據教堂山北卡大信息，嚴資杰在教堂山北卡大的應用物理科學系裡有一個實驗室，收了兩名大學生、一名研究助理和三名博士生，齊太磊為其中一名博士生。克里西也說，嚴在上次跟他聯繫時提到，有個研究生心理健康有狀況會產生妄想，他希望他維持穩定並盡快畢業；嚴也告訴他，已讓系裡知道這個情形。不過，克里西並未明確指出那位有心理問題研究生是齊太磊。
克里西說，研究所的科學研究是另一種辛苦，學生們感到很大的壓力，因為經常會陷入失敗的實驗或論文被拒的困境。
克里西也公布了一段嚴資杰前幾周寫的一段溫馨文字，「生活中還有很多其他有趣的事情，你會有大把時間去探索。至於未來的旅行，我不記得你是否去過中國，但那裡值得一去；不過，我上次回去已經是八年前的事了，很久了」。
克里西並列出了兩人一起合作的研究中，被引用最多的論文標題與摘要；他感嘆，「一切都可能在一瞬間結束，我會非常想念他」；他最後寫道：嚴資杰，一位偉大的父親、一位很棒的人，讓我們永遠懷念他。
嚴資杰來自中國河北，在華中科技大學獲得學士與碩士學位，後來赴美求學，獲得紐約倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)材料工程博士學位後，又到芝加哥大學接受博士後訓練，曾擔任克拉克森大學(Clarkson University)助理教授，2019年加入教堂山北卡羅來納大學物理科學系，成為副教授。
上一則
當地百年最強颶風伊達利亞襲佛州 「撤離不需要商量」
下一則
FB留言