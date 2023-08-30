北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

28日被教堂山北卡大學博士生齊太磊開槍殺害的人，獲證實是他的指導老師嚴資杰副教授。師生們29日紛前往案發地點獻花紀念。(美聯社)

曾擔任過嚴資杰指導教授的克里西撰文說，嚴資杰前不久曾跟他提及一名研究生有心理健康問題導致妄想。圖為嚴資杰(右)在指導學生做實驗。(取自教堂山北卡大學官網)

教堂山北卡 大學博士生齊太磊 (Tailei Qi)涉嫌槍殺該校應用物理系華裔副教授嚴資杰(Zijie Yan)案件引起高度關注，究竟兇嫌為何開槍殺死許多學生心中的好老師，也成為議論焦點。在嚴資杰就讀紐約倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)博士班時，曾擔任過他的指導教授的克里西(Douglas Chrisey) 29日撰文提到，「我們上次聯繫時，嚴(資杰)跟我提到過他的一名研究生有心理健康 問題導致妄想，他希望他維持穩定並盡快畢業」。

嚴資杰的死，引起學術界震驚，一些熟識他的人，稱他是一位熱情的科學家，也是一個性格外向的朋友，38歲的他住在Apex，還有兩個年幼的孩子。

目前在杜蘭大學(Tulane University)任教的克里西29日發文提到，「嚴(資杰)總是用令人難以置信的實驗結果，還有燦爛的笑容來敲我的門」。他表示，嚴資杰是一個很可愛的人，他的生命結束於槍枝暴力，「我非常震驚」。

根據教堂山北卡大信息，嚴資杰在教堂山北卡大的應用物理科學系裡有一個實驗室，收了兩名大學生、一名研究助理和三名博士生，齊太磊為其中一名博士生。克里西也說，嚴在上次跟他聯繫時提到，有個研究生心理健康有狀況會產生妄想，他希望他維持穩定並盡快畢業；嚴也告訴他，已讓系裡知道這個情形。不過，克里西並未明確指出那位有心理問題研究生是齊太磊。

教堂山北卡大學嚴資杰副教授被他指導的博士生齊太磊槍殺的第二天，師生們29日仍心有餘悸，擁抱在一起互相安慰。(美聯社)

克里西說，研究所的科學研究是另一種辛苦，學生們感到很大的壓力，因為經常會陷入失敗的實驗或論文被拒的困境。

克里西也公布了一段嚴資杰前幾周寫的一段溫馨文字，「生活中還有很多其他有趣的事情，你會有大把時間去探索。至於未來的旅行，我不記得你是否去過中國，但那裡值得一去；不過，我上次回去已經是八年前的事了，很久了」。

克里西並列出了兩人一起合作的研究中，被引用最多的論文標題與摘要；他感嘆，「一切都可能在一瞬間結束，我會非常想念他」；他最後寫道：嚴資杰，一位偉大的父親、一位很棒的人，讓我們永遠懷念他。

嚴資杰來自中國河北，在華中科技大學獲得學士與碩士學位，後來赴美求學，獲得紐約倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)材料工程博士學位後，又到芝加哥大學接受博士後訓練，曾擔任克拉克森大學(Clarkson University)助理教授，2019年加入教堂山北卡羅來納大學物理科學系，成為副教授。