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北卡槍案警曾誤抓另1亞裔 亞裔學生憂遭「種族偵防」

記者顏伶如／即時報導
教堂山北卡大學學生及教職員30日晚舉行燭光晚會，悼念28日在校園內被槍殺的華裔副教授嚴資杰。(美聯社)
教堂山北卡大學學生及教職員30日晚舉行燭光晚會，悼念28日在校園內被槍殺的華裔副教授嚴資杰。(美聯社)

教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)28日下午發生死亡槍擊案的第一時間，由於消息傳出槍手是亞裔，結果一名亞裔男子被校警誤認而被捕並戴上手銬，直到排除嫌疑才獲釋。國家廣播公司(NBC)報導，這起案例讓亞裔學生擔心警方辦案擴大採用具有爭議的「種族偵防」(racial profiling)手段。

教堂山北卡大學校警隊長詹姆斯(Brian James)28日晚間在記者會上說，中國留學生齊太磊(Tailei Qi)落網之前，一名外表符合齊太磊特徵的亞裔男子，曾被警方短暫拘留。

這起槍擊案中的唯一死者為該校應用物理系華裔副教授嚴資杰(Zijie Yan)。齊太磊29日被以一級謀殺罪、校園攜槍等罪名起訴。

教堂山北卡大學最新一期校報以28日槍案發生後，學生傳出去或接收到的短訊作為頭版的...
教堂山北卡大學最新一期校報以28日槍案發生後，學生傳出去或接收到的短訊作為頭版的內容。(美聯社)

當地媒體拍到一名亞裔男子被戴上手銬，後來獲得釋放的畫面。詹姆斯在記者會上說：「我們很快就確認這名男子並非兇嫌。」

國家廣播公司報導，警方經過一個半小時的搜索終於逮捕齊太磊，但在齊太磊被捕之前，亞裔男學生特別感到惶恐，除了害怕遇到槍手時的人身安全，還擔心自己可能變成警方鎖定的可疑對象。

21歲中國留學生魏強森(Johnson Wei，音譯)便說，他與同為國際學生的亞裔男同學甚至怕到不敢進出公共場所。他說，校園封鎖解除後，外出時仍害怕被別人以異樣眼光盯著看。

據統計，教堂山北卡大學亞裔學生約占17%，2022年秋季班有2500名國際學生註冊。

教堂山北卡大學一名學生30日手持「一人被槍殺都太多」標語牌，參加在該校校園內舉行...
教堂山北卡大學一名學生30日手持「一人被槍殺都太多」標語牌，參加在該校校園內舉行的反槍活動。(美聯社)

另一方面，齊太磊曾就讀武漢大學(Wuhan University)的背景，在網路上也被拿來作文章。有媒體標題直接把齊太磊形容為「曾在武漢受教育」(Wuhan-educated)。這起校園槍擊案發生當晚，「武漢」(Wuhan)在推特成為熱門關鍵詞，相關貼文有數萬筆。

魏強森說，很擔心無辜的亞裔學生因這起悲劇而遭責難，還可能被認為與暴力有關。他表示，要改變這些負面觀感並不容易。

亞裔 齊太磊 中國留學生

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