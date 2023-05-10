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陳海娜獲北卡副州長頒發領袖獎

記者王明心／北卡羅來納州報導
陳海娜(左)獲北卡副州長羅賓遜(Mark Robinson)頒發「策略聯結領袖獎」。(陳海娜提供)
陳海娜(左)獲北卡副州長羅賓遜(Mark Robinson)頒發「策略聯結領袖獎」。(陳海娜提供)

北卡現任副州長及州長候選人羅賓遜(Mark Robinson)日前在洛麗Brier Creek鄉村俱樂部舉行第一屆「不朽與不屈」(Timeless & Unbowed)頒獎典禮，表揚21位不同族裔和黨派的北卡女性社區領袖和職場菁英，其中包括兩名亞裔──三角房地產總裁陳海娜和菲律賓教育基金會主席Nini Bautista博士。

羅賓遜表示，縱觀歷史，婦女在教育、衛生、福利、宗教和政治等領域產生重大影響。這些來自北卡12個郡的21位得獎女性，無論在公共或私人領域都為社區做出重大貢獻。

當天，陳海娜得到「策略聯結領袖獎」(Strategic Networking Leader)，Nini Bautista獲得「促成變化領袖獎」(Impacting Change Leader)。

陳海娜來自香港，於2009年創立自己的房產公司；並經多年努力，成為三角地區頂級房產經紀人之一，至今幫助了逾千客戶，締造超過5億元的房地產銷售記錄。

她是洛麗地區房地產經紀人協會(RRAR)和南北卡華人商會(CCCC)的董事會成員。她並創立了國際領袖基金會(ILF)北卡分會，旨在促進亞太裔(AAPI)利益，並通過商業和社區領袖網絡，培養年輕亞太裔領袖。該會在疫情期間率先發起支持當地醫護人員，籌集並捐贈了價值超過17萬的個人防護用品、口罩、面罩和防護衣。

她也創立了北卡亞裔聯盟(NCAAC)，是該州為數不多的亞裔美國人政治組織之一。她並持續積極支持控訴哈佛大學，以幫助消除大學錄取過程中對亞裔生的歧視。此外，她還共同創立了亞裔美國人新聞網(AANN)，是個展示亞裔在美貢獻和成就的媒體平台。

陳海娜曾獲多項專業和公民獎，包括年度企業家獎、總統志願服務金獎、亨特研究所教育政策(Hunt Institute Education Policy)成員。她說美國是個充滿機遇的國家，她要用個人資源和經驗為美國後代維護自由，並把對這塊土地的愛傳遞給其他移民。

當天有10多位來自韓國、香港、台灣、越南、柬埔寨、印尼、菲律賓等亞裔領袖到場，感謝羅賓遜去年大力聲援控訴歧視亞裔生申請大學一案，也表達對兩位亞裔獲獎者的支持。

民權領袖Martin Luther King的姪女，前喬州眾議員Alveda King也自亞特蘭大前來致詞並頒獎給羅賓遜，讚揚他為非裔表率，也祝賀他與夫人的32周年結婚紀念日。

來自不同亞洲國家的部分參與者與副州長(後右四)及夫人(前中)合影。後排左二為陳海...
來自不同亞洲國家的部分參與者與副州長(後右四)及夫人(前中)合影。後排左二為陳海娜。(陳海娜提供)
陳海娜(右二)和菲裔Nini Bautista(右三)是唯二獲獎的亞裔。(陳海娜...
陳海娜(右二)和菲裔Nini Bautista(右三)是唯二獲獎的亞裔。(陳海娜提供)
每個獲獎者的生平和貢獻都被收錄進「不朽與不屈」(Timeless & Unbow...
每個獲獎者的生平和貢獻都被收錄進「不朽與不屈」(Timeless & Unbowed)一書。(陳海娜提供)

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