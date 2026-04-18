離婚引爆殺機 前維州副州長夫妻雙亡

賈斯汀．費爾法克斯(前右)與妻子瑟琳娜．費爾法克斯(前左)，出席2018年維州副州長就職典禮。(美聯社)

維吉尼亞州 警方表示，前副州長賈斯汀．費爾法克斯(Justin Fairfax)涉嫌在家中槍殺妻子、牙醫師瑟琳娜．費爾法克斯(Dr. Cerina Fairfax)，隨後舉槍自盡。事發後兩人的一名未成年兒子報警，警方到場後發現47歲的費爾法克斯與49歲的妻子均已身亡。警方也提到，這對夫婦正處於一場「複雜且混亂」的離婚程序中。

費爾法克斯郡警察局長戴維斯(Kevin Davis)表示，這起16日發生的命案，經初步調查顯示，賈斯汀在地下室向妻子連開數槍，將其射殺，隨後上樓至主臥室，以同一把槍結束自己的生命。兩人當場死亡。案發時，家中兩名未成年子女均在場，但未受身體傷害。

維吉尼亞州費爾法克斯郡的驗屍官將兩具遺體安置在車內後，準備離開前副州長賈斯汀．費爾法克斯位於維州安南代爾的住家。(美聯社)

戴維斯指出，整起事件發生迅速，「看起來是相當突然的暴力行為」。警方在現場已尋獲槍枝與彈殼，詳細死因仍待法醫進一步鑑定確認。

警方表示，兩人離婚程序已進行一段時間，情況「相當複雜」。據了解，法院曾裁定費爾法克斯須於4月底前搬離住所，而他近期亦收到與即將開庭相關的法律文件，可能成為事件導火線之一。

今年1月，費爾法克斯曾指控妻子對其施暴，但警方調查後認定該指控並不成立。戴維斯透露，當時住宅內設有多個監視器，經調閱影像後，未發現相關暴力行為的證據。

法庭文件顯示，兩人雖已分居，但仍同住一屋。瑟琳娜曾在庭上作證，指丈夫有每日飲酒習慣，其生活空間堆滿空酒瓶與未清理的衣物。此外，費爾法克斯曾於2022年動用原本為子女騎馬課程準備的資金購買手槍。

文件亦指出，費爾法克斯在政治生涯受挫後，心理與情緒狀態明顯惡化，特別是在2019年爆發性侵指控後，長期未能恢復，並逐漸與家庭疏離。

費爾法克斯曾於2018年至2022年間擔任維州 副州長，一度被視為民主黨新星。然而，他於2019年遭兩名女性指控性侵，儘管否認所有指控且未遭起訴，但政治前途受重創。

2021年，他競選州長提名失利，隨後重返律師工作。紀錄顯示，他在性侵風波後曾面臨財務困難，包括遭國稅局追討逾9.1萬元欠稅，該問題已於2021年解決。

瑟琳娜．費爾法克斯為牙科醫師，2005年取得維吉尼亞聯邦大學牙醫學博士學位，經營家族牙科診所。兩人於杜克大學求學期間相識，並於2006年結婚。