我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

慈素蔬食館 推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處

本報華府訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
慈素蔬食館是一家無五辛無蛋奶的淨素蔬食館，提供各式巧手精美及健康的素食菜式。
慈素蔬食館是一家無五辛無蛋奶的淨素蔬食館，提供各式巧手精美及健康的素食菜式。

研究指出，人類的消化系統和牛馬羊一樣，比較適合素食。因為肉食中的動物脂肪，含有大量的飽和脂肪酸，長期食用容易引起膽固醇過高及心臟血管方面的疾病，同時也有致癌的可能性。而素食可以淨化血液，預防便秘的產生，養顏美容，並且安定情緒。和肉食比起來，素食在養生方面實在益處多多。難怪素食蔚為流行，成為現在代人崇尚健康的養生之道。吃素是一種不花錢的放生，放生讓您積福，因此對您事業好，也會帶來財運。

位於馬州Hanover的慈素蔬食館(Ci Su Vegan House)，是一家無五辛無蛋奶的淨素素食館，慈素切合現在健康飲食需求，以崇尚健康飲食為主。慈素推出一系列素食，菜式豐盛，適合一家大小及朋友聚餐。無論小點、乾拌麵、湯麵、燴飯及豆奶波霸奶茶，款式多樣，可供選擇，每款都是健康美味。

小點包括有椰蓉酥、植肉素雞塊、鹽煮毛豆、玉米脆片、春芋上海卷、香脆芋球、招牌煎餃、紅油炒手、炸雲吞、XO生菜鬆、咖哆咖哆、螺旋咖喱角、涼拌海帶絲、台式黃金泡菜。

乾拌麵包括有沙茶乾拌麵、咖哩乾拌麵、麻醬乾拌麵、黑椒乾拌麵、泰式素蝦麵。湯麵包括有慈素本樓湯麵、羅漢素掛麵、素丸咖哩湯麵。燴飯包括有脆皮茄子、乾煸法國豆、椒鹽豆腐、宮保豆腐、馬來咖哩、醋溜素棒腿、素黑椒牛小排、泰國綠咖哩、黑椒素棒腿、三杯百頁豆腐、堅果什錦炒飯、麻婆豆腐。此外，還有椒鹽素蝦、水晶素蝦、廣東炒米粉、XO醬茄子、素乾炒牛河等。多種健康菜式，任君選擇。

豆奶珍珠奶茶更是時尚與健康結合的創新飲品，美味可口，備有多種口味包括有老虎、泰茶、泰咖啡和各式水果冰茶。冰茶系列包括有芒果、哈密瓜、洛神、荔枝、草莓、百香果，鳳梨。

上述菜式及飲品，款款美味健康，包您回味無窮，慈素所提供的都是淨素素食，所以不含五辛(蔥、蒜、韭、薤、洋蔥)，不含蛋奶。

另外，慈素蔬食館也有從台灣進口有機素食醬料、食材及零食，品種多樣，可供選擇。喜歡素食的朋友，不容錯過。

慈素蔬食館(Ci Su Vegan House)地址: 2649 Annapolis Rd. #B, Hanover, MD 21076，電話: 443-679-4981，營業時間: 週二至週日11am-8pm，週一公休。

世報陪您半世紀

豆腐 馬州 煎餃 咖啡 泰國

上一則

不讓蓋數據中心…賓州老農夫棄1500萬收購 200萬轉賣信託

下一則

馬里蘭州伍頓高中槍案後 蒙郡擬試辦AI武器偵測

熱門新聞

張秀英。(ICE波士頓辦事處)

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

2026-02-19 15:15
西北區印大的英文、電腦軟體與媒體應用系，都列入印州參議會通過的初步學程裁減名單。(西北區印大臉書)

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

2026-02-16 10:19
吳瑛。(西北大學醫學院檔案照)

逾千亞裔學者連署 促西北大學為吳瑛之死道歉

2026-02-20 09:59
警方發現艾查瓦里亞(Lina M. Guerra Echavarria，39歲)的屍體被放在加中的冰櫃內。(諾克福警局)

殺妻藏屍冰櫃 維州男逃亡香港

2026-02-19 10:01
普渡大學校長蔣濛。(普大官網)

普渡大學校媒批校長蔣濛領導無方 促其改革或引咎辭職

2026-02-20 10:54
薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)。(美聯社)

無可行遣返計畫 聯邦法官判ICE無權再拘馬州無證男

2026-02-17 16:46

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行