海外新移民非虛構文學研究會 3/27馬大成立

馬州訊
非營利組織「海外新移民非虛構文學研究會」將於3月27日(周五)至29日(周日) 在美國馬里蘭大學(University of Maryland)舉辦成立大會。大會將圍繞「新移民寫新移民」主題，安排作者與研究者的作品分享與交流，集中呈現海外新移民的個人與集體敘述，以及時代記憶。期間還將舉行新移民著作展與交流活動，展示近年來以新移民真實經歷為素材的非虛構寫作成果。

海外新移民非虛構文學研究會是在美國註冊並獲批為501(c)(3)的非營利文化機構，致力於通過非虛構寫作、口述史、人物採訪和社區報導等方式，真實記錄海外新移民的個人、家庭、社團與社區經驗，並推動相關文學創作與學術研究的發展。研究會強調「新移民寫新移民」，希望以紀實方式，書寫新移民自己的內容，為移民史、社區記憶及人文研究留下可信、可傳承的一手資料。

研究會目前已有多部作品出版或即將出版，內容涵蓋新移民故事、散文、親子關係以及華人社團與社區紀實等多個主題。

本次成立大會面向關注新移民書寫、非虛構文學與社區記錄的寫作者、研究者及公眾開放，歡迎有興趣者報名參加。會議地點位於馬里蘭大學College Park 校區，地址：3972 Campus Drive, College Park, MD 20742。如無法出席，也可通過電子郵件了解研究會相關項目與後續活動，聯繫郵箱：[email protected]

