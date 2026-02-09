有關年初一上頭香及念經事宜-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

盧軍宏台長

中國新年就快到了，燒頭香應該怎麼做？我們有什麼需要注意的？

大年初一上頭香並不是指大年初一的第一炷香，而是指從新舊交替的午夜時辰十二點起到大年初一淩晨二點，這二個小時的時間所上的香都是頭香。因為在這個時間段，佛菩薩、觀世音菩薩、各位當值的菩薩、十方三世一切諸佛菩薩及龍天護法都會來臨，所以在這個時間段上燒頭香會特別靈驗，燒頭香的時間都是按當地時間算。頭香的最佳時間是年三十晚上12:00，即年初一淩晨0:00，一般淩晨零點至兩點之間都算頭香，零點到一點之間叫頭頭香。

現在是末法時期菩薩都已經進入到我們家中供養的菩薩像，在家中有供奉佛菩薩的同修，也可以不出去燒頭香，只需要恭敬供奉好自家的佛菩薩，在家燒頭香也可以。如果家中尚未設佛壇，則可以去附近的香火旺盛的當地寺廟進香。

上頭香前不要喝酒、沾葷腥。希望要刷牙、洗澡（處在女性經期的女性要洗澡）。衣履齊整、光鮮並以紅色為主。不宜穿黑色白色衣褲和短裙拖鞋。家中宜徹夜燈火通明。

先把水果和鮮花在供奉之前洗淨，然後供上，供的時候就開始求佛菩薩。不要供香蕉、桃和用人間煙火製作的食品。到00:00左右就可以上香（不可使用斷香），恭恭敬敬的供上，跪拜九次，誠心祈求菩薩。上香的過程中，油燈要一直點著。

許願時要恭敬注視菩薩，報三遍自己正式的名字請菩薩保佑。不宜報後改或另起的小名或者英文名字。如果曾經改名，最好是在菩薩面前做過改名升文後，用改過的名字。如果不確定，則報上自己最常用、別人叫得最多的名字。

求菩薩保佑的心願默念或微有聲，以兩個願望為佳。家中每個人均可單獨許兩個願望。一般前兩個願望才會實現，到第三個願望只宜泛泛的說祈求健康平安之類的，不宜再祈求特別重要之事。如果求的願太多、太雜、太大，就含貪念，自然不靈。

年三十晚上至年初一念經多多益善，功德倍增，最好是念《大悲咒》、《心經》、《禮佛大懺悔文》，年三十晚上所有的經文均可念誦，包括小房子、《心經》、《往生咒》等平時晚上不宜念誦的經文。

如果家裡沒有佛台，可以上心香，但是很難起到上頭香的效果，並且也不宜通宵念經。

年三十到年初一最重要記住的是“去舊迎新”，要開心，要多講好話，多念經。在年初一到來之前最好不要睡覺，如果等不到零點就睡覺的，就叫“舊年不去，新年不來”，所以要“守歲”，守歲時間越長，長輩壽命越長。年三十可以把家裡的燈統統開著，讓家裡亮一點。年三十最好少照鏡子，每次不要超過半分鐘，最好不要打碎家裡的碗、杯子，不要把家裡的油打翻，不要大聲喧嘩，要少湊熱鬧，當然最重要的是不要吵架。

年初一最好不要到別人家裡去。如果家裡經濟條件不好，明明沒有的，都要說有。正月不空房，在每年農曆的第一個月份最好是不要全家外出旅遊，不要把家裡空關著，如果空關著，家裡容易引靈性。

年三十白天把亡人的照片拿出來祭拜燒小房子是可以的，另外初一早上九點後也可以，不宜在年三十晚，過年期間也是可以給過世的亡人超度。

