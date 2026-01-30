我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

低溫加積雪 北維吉尼亞州部分學區停課至1/30日

特派員黃惠玲／綜合報導
維吉尼亞州的鏟雪車持續清除街道積雪中。(美聯社)
維吉尼亞州的鏟雪車持續清除街道積雪中。(美聯社)

上周末冬季風暴侵襲北維吉尼亞州後，低溫與道路狀況持續影響居民生活，部分學區本周仍宣布停課或改採遠距教學。雖然部分主要幹道已恢復基本通行，但不少住宅區道路幾乎未清理完成，引發居民不滿與安全疑慮。

維州交通廳(VDOT)負責北維州多數社區道路除雪。發言人利吉特(Alex Liggitt)表示，該單位已不再使用「道路可通行」作為除雪標準，因為這個說法過於主觀。目前的目標是清出約8至10英尺寬的通道，確保救護車、消防車等緊急服務車輛能夠進入社區。

利吉特指出，這次風暴夾帶冰霰與結冰情況，使積雪更加沉重，清雪難度大增，作業人員必須動用鏟裝車、滑移式機具與拖拉機等大型設備，才能有效推除結冰雪堆，協助居民恢復基本出入。

住在麥克林一處袋狀道路的居民科拉斯基(Bob Kolasky)表示，道路狀況「勉強能應付日常所需」，但他刻意避免過度外出，減少風險。另一名住在布萊多克湖附近的居民亞歷克斯則指出，住家門前幾乎未見除雪作業，只能把車停在主要道路，進出極為不便，雖然救護車或許能通行，一般車輛卻難以出入。

VDOT表示，目前仍持續接獲民眾透過線上系統與客服中心提出的數位通報，內容包括要求加寬轉彎車道與補強社區清雪作業。利吉特強調，除雪行動不會設定明確結束時間，將持續進行，直到狀況不再構成安全風險。

氣象單位指出，強烈北極冷氣團仍籠罩華府都會區，低溫警報接連發布，這是自1989年以來少見的長時間嚴寒。專家提醒民眾外出時務必分層保暖，特別是步行通勤者，因為不少人行道與行人通道仍在清理中。

此外，北維州部分學區已宣布1月29日與30日持續停課或改為遠距教學，以確保學生與教職員安全。氣象專家也指出，周末可能還有新的沿岸風暴發展，雖對首都地區影響有限，但仍須持續留意天氣變化與道路狀況。

