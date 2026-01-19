流感奪命 維州首例兒童不治 北卡死亡攀升

我的頻道

特派員黃惠玲、記者王明心╱綜合報導
維吉尼亞州衛生部門證實，本季已出現首起因流感併發症死亡的兒童病例。鄰近的北卡羅來納州一周內新增包括3例兒童在內的63例的流感相關死亡病例，使該州本季流感死亡總數達到134例，幾乎是去年同期的兩倍。

為保護家屬隱私，維州衛生局僅表示，該名兒童年齡為4歲以下，病例發生於該州東部地區，其餘細節未對外公布。維州衛生廳廳長謝爾頓(Karen Shelton)在聲明中表示，衛生部門對此深感悲痛，並向家屬致上最深切的慰問。她說，流感雖常見，但可能引發嚴重疾病甚至致命，呼籲所有符合資格的民眾盡快接種流感疫苗，以保護自己與社區安全。

維州衛生部呼吸道疾病計畫協調員索洛特(Lisa Sollot)指出，今年流感活動開始時間較晚，民眾仍有接種疫苗的時間，但病毒傳播可能隨時升溫，未來恐出現更多病例。她重申，疫苗仍是預防流感重症與死亡的最佳方式。

鄰近的北卡近期疫情也持續升溫，一周內新增63例流感相關死亡病例，使本季死亡總數達到134例，幾乎是去年同期的兩倍，其中包含三名兒童病亡。北卡衛生與公共服務部警告，部分流感病毒株在出現症狀前即具傳染力，呼籲6個月以上民眾接種季節性流感疫苗。

衛生單位同時提醒，5歲以下兒童、患有氣喘、糖尿病或免疫系統疾病者屬高風險族群，應特別留意防護。除接種疫苗外，民眾在流感流行期間應勤洗手、戴口罩、避免與病患密切接觸，出現症狀時留在家中並及早就醫，以降低重症與死亡風險。

