網購名表佯稱未收貨 維州男詐百萬被判刑

特派員黃惠玲／綜合報導
勞力士等名牌手表，價格動輒上萬。(美聯社)
美國檢方指出，一名維州麥克林男子利用信用卡公司提供的「交易爭議(dispute)」服務，從網路向知名百貨購買多只高價名表後，佯稱未收到商品而拒付款，隨後將手表轉售牟利，累計造成逾120萬元損失，該嫌日前遭聯邦法院判刑1年9個月。

根據法院文件顯示，45歲的賈伊文・拉吉・卡納尼(Jaivin Raj Karnani)，使用多個美國運通(American Express)信用卡帳戶進行詐騙，其中包括兩張登記在其母親名下的信用卡，對美國運通及英國知名百貨公司哈洛德(Harrods Limited)造成鉅額損失。

美國維吉尼亞東區代理聯邦檢察官哈利根(Lindsey Halligan)在聲明中表示：「此案顯示濫用消費者保護制度會造成廣泛的財務傷害，不僅推高成本，也侵蝕信任，並加重誠實企業的負擔。」

檢方指出，卡納尼使用美國運通信用卡，向以高端品牌聞名的倫敦哈洛德百貨購買名表。當商品寄送至其麥克林住處後，他隨即向美國運通謊稱從未收到貨品，藉此提出信用卡爭議，試圖取消交易款項。

卡納尼不僅以本人名義下單，還使用「Quinn Bash」、「Steve Johnson」等化名進行購買，並試圖將這些名表轉售給密西根州與紐約州的高級鐘表經銷商。

根據聯邦當局說法，從2022年底至2024年年中，卡納尼共虛假申報約128萬648元的豪華腕表交易，涉及品牌包括勞力士(Rolex)、古馳(Gucci)、歐米茄(Omega)、香奈兒(Chanel)、帝舵(Tudor)及保時捷設計(Porsche Design)等。

在多次向美國運通提出交易爭議後，最終造成美國運通損失超過85萬元，哈洛德百貨則蒙受逾42.6萬元損失。檢方並指出，該詐騙計畫亦涉及濫用與法律費用相關的退單程序，導致卡納尼後續面臨民事判決。

除須服刑一年九個月外，卡納尼還被判沒收全部詐騙金額，以及自其麥克林住處查扣的23只豪華手表。

