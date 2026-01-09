馬州去年10月流失1萬聯邦職位 州長震驚：經濟不能過度依賴華府

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
聯邦裁員一波接一波，受影響職工多次抗議表達心聲。(美聯社)
根據美國聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)最新數據，馬里蘭州僅在去年10月份的一個月間，就流失約1萬個聯邦政府職位，馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)對此數字表示震驚。

摩爾7日上午在安納波利斯(Annapolis)召開的公共工程委員會(Board of Public Works)會議開場時談及此事，形容相關數據「令人震驚」。他指出，這些數字反映的是他所稱的「川普/范斯政府所謂的『分岔路口式辭職』(Fork in the Road resignations)」，並表示這波情況自10月1日開始出現。

摩爾表示，2025年10月至11月則合計減少約1萬300個聯邦工作，而去年從1月至11月，馬里蘭州已流失約2萬5000個聯邦政府職位。

針對總統川普在競選期間多次宣稱能獨力解決國家問題，摩爾直言：「川普是以『只有他能修好一切』為競選前提，但他沒有告訴美國人民的是，他也可能獨力把一切弄壞。」

馬里蘭州主計長利爾曼(Brooke Lierman)形容相關數據「極度令人憂心」，並批評這並非提升政府效率的深思熟慮作法，而是「對重要聯邦服務的打地鼠式攻擊」。不過她也指出，雖然情況令人擔憂，但「並不令人意外」，與州收入預測局去年所做的預估相符。

摩爾說，聯邦部門大量流失工作機會，凸顯馬里蘭州必須加快腳步，拓展更多元的就業選項。他說：「即使在這屆政府上任之前，我們就已經一再主張，必須讓經濟結構不再過度依賴華府，不再只靠教育、聯邦政府與醫療產業(eds、feds、meds)。」

他補充指出，州政府必須將目光轉向未來產業，積極推動經濟多元化，「尤其是在華府有一個不穩定的合作夥伴時，更顯得迫切。」

儘管聯邦部門工作機會大幅減少，州政府官員表示，並未出現失業救濟申請暴增的情況。州內失業率確實從3.8%小幅上升至4.2%，但利爾曼與州財政廳長戴維斯(Dereck Davis)指出，該數字仍低於全美平均失業率4.6%。

馬里蘭州 聯邦政府 川普

