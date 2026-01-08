華府傳奇「間諜屋」 翻修蛻變豪宅開價385萬上市

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
華府著名「間諜屋」已經上市開賣；示意圖。(美聯社)
華府著名「間諜屋」已經上市開賣；示意圖。(美聯社)

位於華府格洛弗公園(Glover Park)社區、地址為威斯康辛大道2619號的一棟住宅，過去四分之一世紀來一直是當地最具神祕色彩、也最惡名昭彰的私人住宅之一。

這棟房屋之所以聲名遠播，部分原因在於其正對面便是俄羅斯駐美大使館，以及負責監控該使館動向的重要美國政府機構所在地。

多年來，當地流傳一則廣為人知的說法：聯邦調查局(FBI)曾向當時屋主租下這棟長期空置的住宅，並將其改建為監控據點，用來觀察俄羅斯使館動態。也因此，這棟房子獲得了「華府間諜屋」(D.C. Spy House)的稱號。

如今，這棟房屋已完成全面翻修，外界形容它已從神祕監控據點，蛻變為展示級豪宅。

在一場私人導覽中，房地產開發與顧問公司NewCity總裁兼執行長亞菲(Joey Yaffe)表示，翻修的核心理念是尊重這棟建築的歷史，同時打造一處獨特而非凡的居住空間。

他指出，鄰居們早就察覺屋內出入的模式不像一般家庭，而是有人在固定時間進出，彷彿在交接班。「他們其實沒有刻意隱藏這不是一棟普通住宅，」亞菲說，「有時鄰居家的車庫門會莫名其妙自動升降，可能是電子干擾造成的。」

屋頂天窗的改裝也是引發關注的焦點之一。「你在網路上甚至可以清楚看到天窗裡架設的攝影機，」亞菲表示，「這真的是一個公開的祕密，我不覺得他們真的打算對俄羅斯人完全隱藏。」

在改建過程中，開發團隊同時向原屋主家族及其「間諜屋」歷史致敬。

亞菲透露，原屋主的孫子曾告訴他，祖父過去會在門廊下釀酒，因此團隊將該空間改造成酒窖。而既然是「間諜屋」，這並非普通的酒窖，而是一間隱藏在家庭影音室書櫃後方的密室酒窖。

此外，屋內樓梯下方還設有隱藏式洗手間，並有一間彷彿為007情報員量身打造的祕密空間。亞菲形容，「主臥室看起來像一般房間，但當你從裡面關上所有門，門會完全消失，讓人彷彿置身於一個沒有出口的房間。」

這棟住宅包含一座位於三車位車庫上方的附屬居住單元，總計設有六間臥室、六間半衛浴，室內面積接近5000平方呎，目前開價為385萬元。相關信息、照片可查詢：https://reurl.cc/eVAgQ7

