年末假期群聚升溫 全美流感逼近500萬例

隨著假期期間民眾聚集，美國流感病例持續上升，衛生官員警告本季流感正逐日加劇。根據美國疾病防治中心(CDC )最新數據，全國已接近500萬例確診病例。

與全美部分感染暴增的州別相比，雖然伊利諾州感染人數相對較低，但伊州衛生部門與地方醫院報告顯示，近幾周州內流感住院人次有上升趨勢。

芝加哥衛生局日前發布最新警告，指全市因流感導致的急診就醫及住院人數已從「中等」攀升至「高風險」水平。此趨勢橫跨所有年齡層，其中又以0到17歲的兒童與青少年受影響最為嚴重。

根據芝衛生局數據監測，截至上周，流感檢測呈陽性的比例已從9.2%翻倍成長至17.1%。衛生官員提醒家長與市民保持警覺，並建議採取必要的防疫措施以減緩病毒傳播。

紐約州則出現「高度」呼吸道疾病活動；阿拉巴馬、科羅拉多、康乃狄克、夏威夷、路易斯安納、馬里蘭、明尼蘇達、新罕布夏、新澤西、俄亥俄、羅德島及德州則呈「中度」活動，其餘各州為低或極低水平。

本季流感症狀與往年相似，包括高燒、肌肉酸痛及疲勞，但醫師指出，今年的新變異株K亞分支(subclade K)在兒童中引起更多嘔吐症狀，病情來得更快且更嚴重。

馬州本季流感疫情 正在升溫，研究者指出主流疫情由K亞分支驅動，可能導致住院與病情加重。截至目前為止，已有超過500人因流感住院，至少7人死亡。這些數字顯示該州流感活動明顯增加，且病例重症趨勢不容忽視。

雖然官方尚未公布完整的累計感染總數，但與2024–2025流感季相比，今年流感疫情擴散更快、病毒株具更強傳播性，使得馬里蘭及鄰近中大西洋地區的病例負擔加重。

醫師仍建議民眾接種流感疫苗 ，以降低重症風險。與往年相比，今年接種人數明顯下降。醫療專家帕特爾(Dr. Alok Patel)表示：「若出現症狀，最好立即就醫並進行檢測，若在症狀出現後48小時內服用抗病毒藥物，如達菲(Tamiflu)可減輕病情。」

CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗，以保護自己及家人免受感染威脅。