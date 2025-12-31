我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

年末假期群聚升溫 全美流感逼近500萬例

特派員黃惠玲／綜合報導
CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗。(美聯社)
CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗。(美聯社)

隨著假期期間民眾聚集，美國流感病例持續上升，衛生官員警告本季流感正逐日加劇。根據美國疾病防治中心(CDC)最新數據，全國已接近500萬例確診病例。

與全美部分感染暴增的州別相比，雖然伊利諾州感染人數相對較低，但伊州衛生部門與地方醫院報告顯示，近幾周州內流感住院人次有上升趨勢。

芝加哥衛生局日前發布最新警告，指全市因流感導致的急診就醫及住院人數已從「中等」攀升至「高風險」水平。此趨勢橫跨所有年齡層，其中又以0到17歲的兒童與青少年受影響最為嚴重。

根據芝衛生局數據監測，截至上周，流感檢測呈陽性的比例已從9.2%翻倍成長至17.1%。衛生官員提醒家長與市民保持警覺，並建議採取必要的防疫措施以減緩病毒傳播。

紐約州則出現「高度」呼吸道疾病活動；阿拉巴馬、科羅拉多、康乃狄克、夏威夷、路易斯安納、馬里蘭、明尼蘇達、新罕布夏、新澤西、俄亥俄、羅德島及德州則呈「中度」活動，其餘各州為低或極低水平。

本季流感症狀與往年相似，包括高燒、肌肉酸痛及疲勞，但醫師指出，今年的新變異株K亞分支(subclade K)在兒童中引起更多嘔吐症狀，病情來得更快且更嚴重。

馬州本季流感疫情正在升溫，研究者指出主流疫情由K亞分支驅動，可能導致住院與病情加重。截至目前為止，已有超過500人因流感住院，至少7人死亡。這些數字顯示該州流感活動明顯增加，且病例重症趨勢不容忽視。 

雖然官方尚未公布完整的累計感染總數，但與2024–2025流感季相比，今年流感疫情擴散更快、病毒株具更強傳播性，使得馬里蘭及鄰近中大西洋地區的病例負擔加重。 

醫師仍建議民眾接種流感疫苗，以降低重症風險。與往年相比，今年接種人數明顯下降。醫療專家帕特爾(Dr. Alok Patel)表示：「若出現症狀，最好立即就醫並進行檢測，若在症狀出現後48小時內服用抗病毒藥物，如達菲(Tamiflu)可減輕病情。」

CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗，以保護自己及家人免受感染威脅。

流感疫苗 疫情 CDC

上一則

新澤西州流感傳播高峰期提前、比過去兩年更嚴重

延伸閱讀

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例
加州流感季表面平靜「廢水監測」現警報

加州流感季表面平靜「廢水監測」現警報
童在沃爾瑪險摔 他抱起遭控綁架 關47天後還冤

童在沃爾瑪險摔 他抱起遭控綁架 關47天後還冤
見小孩快摔倒出手幫忙 男子遭控綁架被押47天才恢復清白

見小孩快摔倒出手幫忙 男子遭控綁架被押47天才恢復清白

熱門新聞

距離芝市約1小時車程的洛克福德，高居全美最受歡迎城市。(洛克福德市官網)

平均上市5天就成交 伊州這1城躍居今年美國最熱房市

2025-12-26 09:46
華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
節日期間機場人潮不斷，網約車費用水漲船高，專家提出多項建議節省費用。(特派員黃惠玲／攝影)

節日機場叫車不踩雷 搭網約車省錢有訣竅

2025-12-26 10:14
國土安全部公布照片顯示，一輛白色廂型車拒絕停車受檢，並加速企圖衝撞執法人員，而遭開槍制止。(國土安全部)

馬州2非法移民拒ICE攔檢還加速衝撞 白宮稱「國內恐怖主義」

2025-12-25 19:47
CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗。(美聯社)

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例

2025-12-30 10:15
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

2025-12-28 19:42

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世